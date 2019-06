Giffoni Film Festival: ecco tutti i 101 titoli in concorso alla 49esima edizione

Il coraggio di superare i confini, la ricerca della propria voce, l’amore che cambia la vita, le difficoltà che formano e sfidano a crescere, la grande storia che non smette mai di insegnare e di far parte del presente sono i temi al centro delle 101 produzioni internazionali provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti in concorso alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 27 luglio.

Oltre 4100 le opere in preselezione – tra corti e lungometraggi – che il team di programmers di Giffoni Experience ha valutato in questi mesi. Storie che spingeranno i 6200 giurati di Giffoni 2019 a riflettere e confrontarsi, a ridere e crescere, a immedesimarsi con i protagonisti e mettersi in discussione. I film saranno presentati nelle sette sezioni competitive del Festival: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 ai 15 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in su) e Gex Doc-Parental Experience (sezione dedicata a docenti, genitori e filmgoers). Saranno proprio i giurati, provenienti da 50 Paesi, a decretare i vincitori del Gryphon Award.

Ecco i titoli selezionati.

ELEMENTS +3

Sono tre i lungometraggi fuori concorso proposti alla giuria più giovane del Festival. Si parte con il film d’animazione COCONUT THE LITTLE DRAGON – INTO THE JUNGLE di Anthony Power (Germania/Regno Unito, 2018). Si continua con LOTTE AND THE LOST DRAGONS di Janno Põldma e Heiki Ernits (Lettonia/Estonia, 2019). Ultimo film della sezione è PETTSON AND FINDUS – FINDUS MOVES HOME di Ali Isamadi Ahadi (Germania, 2018) distribuito da Wild Bunch e basato sugli amati libri di Sven Nordqvist.

A contendersi il Gryphon Award saranno ben 24 cortometraggi: dagli italiani BECOLORED (Italia, 2019) di Maurizio Forestieri e THE IMAGINARY FRIENDS SHOP di Lorenzo Busi (Italia, 2019), passando per A GOOD HEART di Evgeniya Jirkova (Russia, 2018), A TIGER WITH NO STRIPES di Raul ‘Robin’ Morales Reyes (Francia, 2018), senza dimenticare le tre opere di Nicolas Deveaux ATHLETICUS: ARTISTIC GYMNASTIC RINGS, ATHLETICUS: GYM KEEPER e ATHLETICUS: SYNCHRONISED TRAMPOLINE (Francia, 2019) e continuando con COUCOULEURS di Oana Lacroix (Svizzera, 2018), GIRAFFE di Julia Ocker (Germania, 2018), HUG ME. BIG ONE AND SMALL ONE di Tomasz Miazga (Polonia, 2019), HUGO & HOLGER di Teddy Halkier Kristiansen (Danimarca, 2019), I HAVE A LITTLE CACTUS di Meike Fehre (Germania, 2019), INTERNATIONAL CHILDREN’S SONGS di Maya Rothkirch (Germania, 2019), KOYAA – ELUSIVE PAPER di Kolja Saksida (Slovenia, 2019), THE LAST DAY OF AUTUMN di Marjolaine Perreten (Svizzera, 2019), MILES AWAY di Barbara Brunner (Svizzera, 2018), MOKA di Valeria Weerasinghe (Regno Unito, 2019), THE MOST MAGNIFICENT THING di Arna Selznick (Canada, 2018), THE NIGHT FAIRYTALE di Maria Stepanova (Russia, 2019), PINS AND NEEDLES di Julien Celin e Kerrie Costello (Irlanda, 2018), SHEEP di Julia Ocker (Germania, 2018), SMALL SPARK di Julie Rembauville (Francia, 2019), STUMPED di Christina Farman (USA, 2018), SWEETIE PIE di Claudia Röthlin e Yves Gutjahr (Svizzera, 2018).

ELEMENTS +6

Amicizia, famiglia, magia e prime sfide della crescita: sono i punti fermi da cui prendono il via le opere scelte per gli Elements +6. La selezione si apre con ADVENTURES OF SAINT NICHOLAS di Semen Gorov (Ucraina, 2018). Torna a Giffoni con DOUBLE TROUBLE – THE MAGICAL MIRROR il regista Marcus H. Rosenmuller (Germania, 2019), distribuzione internazionale Arri Media International. Storia diversa quella raccontata dal film d’animazione JACOB, MIMMI AND THE TALKING DOGS di Edmunds Jansons (Lettonia, 2019), distribuzione internazionale New Europe Film Sales. Siamo pronti a vivere grandi avventure con JERRYMAYA DETECTIVE AGENCY – THE FIRST MYSTERY di Josephine Bornebusch (Svezia, 2018), distribuzione internazionale Sf Studio. È avvolta nel mistero anche la storia di Eia, protagonista di PHANTOM OWL FOREST di Anu Aun (Estonia, 2018), distribuzione internazionale Attraction Distribution. In concorso anche il film d’animazione RACETIME di Benoit Godbout (Canada, 2018), distribuzione internazionale Pink Parrot Media. È coraggiosa la giovane protagonista di ROCCA CHANGES THE WORLD di Katja Benrath (Germania, 2019), distribuzione internazionale Beta Cinema. Anche in questa sezione non mancano i cortometraggi: in gara BIG WOLF & LITTLE WOLF di Rémi Durin (Francia/Belgio, 2018), BRUISED di Rok won Hwang e Samantha Tu (USA, 2019), DAD di Atle Blakseth e Einar Dunsæd (Norvegia, 2019), LIKE AND FOLLOW di Tobias Schlage e Brent Forrest (Giappone, 2019), PAPER KITE di Assia Kovanova (Bulgaria, 2019), SHAUL AND IVAN di Rebecca Akoun (Austria, 2019), WHITE CROW di Miran Miošić (Croazia, 2018) e ZIBILLA di Isabelle Favez (Svizzera, 2019).

ELEMENTS +10

Storie di formazione capaci di emozionare e far riflettere i jurors: i lungometraggi dedicati agli Elements +10 non deluderanno di certo le aspettative. ALONE IN SPACE del regista Ted Kjellsson (Svezia, 2018). Cambio di scena con MY EXTRAORDINARY SUMMER WITH TESS di Steven Wouterlood (Olanda/Germania, 2019), distribuzione internazionale Picture Tree International. Torna a Giffoni per il quarto anno Mischa Kamp con ROMY’S SALON (Olanda, 2019), distribuzione internazionale Attraction Distribution. Nel cast di STORM BOY di Shawn Seet (Australia, 2019), distribuzione internazionale Kathy Morgan International e Ambience Entertainment, c’è anche il premio Oscar Geoffrey Rush. In TEACHER di Siddharth Malhotra (India, 2018), distribuzione internazionale Yash Raj Films, incontriamo Naina Mathur, un’aspirante insegnante affetta dalla sindrome di Tourette. A presentarci Ben, invece, è TOO FAR AWAY di Sarah Winkenstette (Germania, 2019), distribuzione internazionale Weydemann Bros. È un ritorno a Giffoni anche per il regista Xu Geng (già in gara nel 2000 con “Thatched Memories”) con YOU’LL NEVER WALK ALONE (Cina, 2018), distribuzione internazionale Attraction Distribution.

Otto, invece, i corti in competizione: THE SCHOOL TRIP di Salvatore Allocca (Italia, 2018), PRAYER TO SAN GENNARO di Cristina Buoninfante (Italia, 2018), NEW NEIGHBOURS di Andrea Mannino, Sara Burgio e Giacomo Rinaldi (Italia, 2018), BOG HOLE di Torfinn Iversen (Norvegia, 2018), DISREPUTE di Stephane Mounkassa e Stefan Sundin (Svezia, 2019), DOZE di Alfonso Acosta (Colombia, 2019), FISHNET AND THE FISH di Ali Nikfar (Iran, 2018), ROBOT WILL PROTECT YOU di Nicola Piovesan (Estonia, 2018).

GENERATOR +13

La complessità delle prime relazioni amorose, l’elaborazione del lutto e la ricerca di se stessi sono alcuni dei temi che emergono dai film scelti per la sezione Generator +13. Una storia di coraggio, amore, speranza e famiglia, intrisa della capacità che ha la musica di sollevare lo spirito umano: è BLINDED BY THE LIGHT (Regno Unito, 2019) della regista Gurinder Chadha, nota al pubblico per Sognando Beckham. Anche Mylia sta attraversando un periodo complesso della sua vita e ce lo racconta A COLONY di Genevieve Dulude-De Celles (Canada, 2019), distribuzione internazionale Indie Sales. L’amicizia è al centro anche di KNOCKOUT di Gholam Reza Ramezani (Iran, 2019), distribuzione internazionale Kanoon. Bijan è sorpreso dal modo in cui Mohammad e Amir siano diventati rapidamente amici. È basato su una storia vera MY NAME IS SARA di Steven Oritt (Polonia, 2019), distribuzione internazionale Media Luna New Films. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Festival. È una sfrenata ricerca di amore quella dell’indomabile protagonista di SYSTEM CRASHER di Nora Fingscheidt (Germania, 2019), distribuzione internazionale Beta Cinema. Benni è diventata quel che i servizi di tutela dei minori definiscono una “rovina sistema” e non ha nessuna intenzione di cambiare i suoi modi. Cambio di scena con un dramma dai toni forti e dai sentimenti delicati incentrato su due adolescenti colti a un bivio importante della loro esistenza: è STUPID YOUNG HEART di Selma Vilhunen (Finlandia/Olanda/Svezia, 2018), distribuzione internazionale The Yellow Affair e Tuffi Films. È nipponico WE ARE LITTLE ZOMBIES, il debutto alla regia di Makoto Nagahisa (Giappone, 2019), distribuzione internazionale Nikkatsu Corporation.

GENERATOR +16

La leggerezza, gli imprevisti e le preoccupazioni degli irrequieti anni dell’adolescenza sono al centro dei film scelti per i Generator +16. In GIANT LITTLE ONES di Keith Behrman (Canada, 2018), distribuzione internazionale Mongrel International, Franky Winter e Ballas Kohl sono amici fin dall’infanzia. La caparbietà dell’adolescenza nel rincorrere i sogni viene fuori in GOLDIE di Sam De Jong (USA, 2019), distribuzione internazionale Goldie Films Vice Films. HARAJUKU di Eirik Svensson (Norvegia, 2018), distribuzione internazionale Charades, invece, è la storia di un giorno molto difficile nella vita di Vilde. È un agosto rovente nelle strade di Belgrado: parte da qui LOVE CUTS di Kosta Dordevic (Serbia, 2019), distribuzione internazionale Soul Food Films. È una storia d’amore, di scoperta e di crescita METEORITES di Romain Laguna (Francia, 2018), distribuzione internazionale Indie Sales. Ci mettiamo in viaggio attraverso l’Europa, invece, con ROADS di Sebastian Schipper (Germania/Francia, 2018), distribuzione internazionale Hanway Films.Chiude la selezione TOO LATE TO DIE YOUNG (Cile/Brasile/Qatar, 2018), distribuzione internazionale Stray Dogs, della regista cilena Dominga Sotomayor.

GENERATOR +18

La complessità dei rapporti interpersonali in contesti non sempre facili è il percorso proposto ai Generator +18. JP vive con suo fratello Vincent, sua madre Joe e la sua ragazza Mel in un piccolo appartamento di Verdun: è ciò che mostra FAMILY FIRST di Sophie Dupuis (Canada, 2018), prodotto da Bravo Charlie. Altra storia complessa è quella raccontata da GOLIATH di Peter Gronlund (Svezia, 2018), distribuzione internazionale Wild Bunch. Torna a Giffoni il regista Guy Nattiv con SKIN (USA, 2019), distribuzione italiana Sunfilm Group. A metà tra immaginazione e realtà, THE PLACE OF NO WORDS di Mark Webber (Regno Unito/USA/Australia, 2019), distribuzione internazionale Wide Awake Cinema, ci presenta Bodhi Palmer e la sua famiglia. È sempre l’amore il protagonista indiscusso di YOU DESERVE A LOVER di Hafsia Herzi (Francia, 2019), distribuzione internazionale Wild Bunch. È un musical, invece, CANARY di Christiaan Olwagen (Sud Africa, 2018), distribuzione internazionale Breaking Glass Pictures. YOUNGJU di Cha Sungduk (Corea del Sud, 2018), distribuzione internazionale M-Line Distribution, è il titolo dell’ultimo lungometraggio in concorso e anche il nome della protagonista di questa storia. Nove, invece, i corti proposti ai Generator +18: BLIESCHOW di Christoph Sarow (Germania, 2019), LISTEN PAPA! di Olga e Tatiana Poliektova (Russia, 2019), PER ASPERA AD ASTRA di Franck Dion (Francia, 2019), PER TUTTA LA VITA di Roberto Catani (Italia/Francia, 2018), SAIGON ON MARNE di Aude Ha Leplège (Belgio, 2019), SELFIES di Claudius Gentinetta (Svizzera, 2018), SONG SPARROW di Farzaneh Omidvarnia (Danimarca, 2019), UNCLE THOMAS di Regina Pessoa (Portogallo, 2019) e WE_SOUNDS di David Carrizales (Spagna, 2019).

GEX-DOC-PARENTAL EXPERIENCE

Si basano su storie vere, narrate in forma di documentario, le opere scelte per GEX DOC-PARENTAL EXPERIENCE. Si parte dall’italiano THE HEART OF A DOLL di Antonio Di Domenico (Italia, 2019), distribuzione TVCO International Distribution. Regista italiano anche per WHO’S ROMEO di Giovanni Covini (Italia, 2018), distribuito da Centro Asteria. La sezione continua con ANGELS ARE MADE OF LIGHT di James Longley (USA/Danimarca, 2018), distribuzione internazionale The Film Collaborative, Louverture Films e Ro*Co Films International. BRUCE LEE AND THE OUTLAW di Joost Vandebrug (Regno Unito/Olanda/Repubblica Ceca, 2018), distribuzione internazionale Taskovski Films e Grain Media, invece, è un’opera prima e segue le vite dei bambini senzatetto che vivono sotto la Stazione Nord di Bucarest. Con IN MY BLOOD IT RUNS di Maya Newell (Australia, 2019), prodotto da Closer Productions. È una storia di coraggio IN THE NAME OF YOUR DAUGHTER di Giselle Portenier (Canada/Tanzania/Regno Unito, 2018), distribuzione internazionale DR TV. Chiude la competizione LITTLE GERMANS di Frank Geiger e Mohammad Farokhmanesh (Germania, 2019), prodotto da Brave New Work, distribuzione internazionale Dr Sales. A genitori e filmgoers sono dedicati i sette cortometraggi in concorso: ADAM’S SKIRT di Clément Trehin Lalanne (Francia, 2018), THE HEDGEHOG’S DILEMMA di Francesca Scalisi (Svizzera, 2019), JUST ME AND YOU di Sandrine Brodeur-Desrosiers (Canada, 2019), MOTHER AND MILK di Ami Lindholm (Estonia, 2019), PIGGY di Carlota Martínez Pereda (Spagna, 2018), SILKWORMS di Carlos Villafaina (Spagna, 2018) e SKIN di Guy Nattiv (USA, 2018).

Riservati allo stesso pubblico, ma inseriti nella sezione Destinazione Italia sono sette produzioni nazionali: UN TIPICO NOME DA BAMBINO POVERO di Emanuele Aldrovandi (2019), ANNE di Stefano Malchiodi e Domenico Croce (2019), BARADAR di Beppe Tufarulo (2019), PIANO TERRA di Natalino Zangaro (2018), IL PRIMO GIORNO DI MATILDE di Rosario Capozzolo (2019), PUPONE di Alessandro Guida (2019) e LA REGINA SI ADDORMENTA DOVE VUOLE di Lorenzo Tiberia (2019).