Giffoni film Festival 2019: aggiunte nuove corse per raggiungere la manifestazione

Cresce l’attesa per l’inizio del Giffoni Film Festival che si terrà a partire dal prossimo 19 di Luglio.

Per agevolare tutti coloro i quali vorranno partecipare, la Sita Sud metterà a disposizione una serie di corse aggiuntive.

Saranno numerose le navette messe a disposizione dei giffoners che vorranno seguire il Festival. Alle tradizionali corse già in programma in partenza da Salerno (via Vinciprova) si aggiungono quelle delle ore 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 e 20.30. Per il ritorno da Giffoni Valle Piana sarà, invece, possibile ripartire anche alle ore 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 e sono previste ben tre navette alle 00:45.

I ticket, al costo speciale di 4 euro (invece di 4,80 euro) saranno acquistabili direttamente a bordo e validi per andata e ritorno. L’iniziativa è stata possibile anche grazie all’impegno della Regione Campania, guidata dal Presidente VincenzoDe Luca, e con il sostegno del Presidente della IV Commissione Trasporti, Urbanistica e Lavori Pubblici, Luca Cascone.

Un intervento – portato avanti grazie anche alla collaborazione del direttore di Sita Sud, Simone Spinosa – che permetterà di venire incontro alle esigenze di chi vorrà godere a pieno degli imperdibili live serali, inseriti all’interno del ricco programma del Giffoni Music Concept – Vivo Giffoni, senza dover spostarsi con mezzi propri, ma usufruendo di un servizio puntuale ed economico ideato e realizzato su misura dei giffoners.