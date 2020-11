E’ uno dei volti più noti e amati del cinema e della televisione italiana, ci riferiamo al grande Giancarlo Giannini.

Con il suo immenso talento ha saputo conquistare il cuore e l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono con grande passione.

Chi è Giancarlo Giannini: carriera, vita privata e curiosità

Giancarlo Giannini è nato a La Spezia il 1° agosto del 1942. Vive la sua infanzia a Napoli, dove consegue anche il diploma di perito elettronico, prima di trasferirsi nella capitale per studiare recitazione presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

A Roma esordisce in teatro a soli 18 anni con In memoria di una signora amica di Giuseppe Patroni Griffi, accanto a Lilla Brignone.

L’esordio al cinema arriva nel 1965 quando partecipa a Libido e Fango sulla metropoli. In televisione la sua prima apparizione arriva nello stesso anno quando è uno dei protagonisti di David Copperfield.

Dal 1966 inizia una collaborazione con Lina Wertmuller che lo vuole in Rita la zanzara, Non stuzzicate la zanzara, Pasqualino settebellezze per il quale è candidato all’Oscar, La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia, Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova – si sospettano moventi politici.

La svolta artistica

Riesce a imporsi nel cinema nel 1970, anno in cui interpreta Dramma della gelosia di Ettore Scola, nel quale comincia a tratteggiare la figura survoltata e mercuriale di sottoproletario che metterà a punto felicemente in pellicole successive.

Giannini ha lavorato con molti dei migliori registi del panorama italiano; tra questi figurano Luchino Visconti, Sergio Corbucci, Mario Monicelli, Dino Risi, Alberto Lattuada, Nanni Loy, Tinto Brass e Franco Brusati.

Ha la possibilità nella sua carriera di lavorare con grandi registi del nostro cinema come Ettore Scola, Luchino Visconti, fino ad arrivare ai cineasti ci fama internazionale come Rainer Werner Fassbinder che lo vuole per Lili Marleen del 1981 e Francis Ford Coppola che lo sceglie per La vita senza Zoe.

Negli anni ’90 oltre che al cinema si dedica anche alla televisione. Partecipa ad alcuni film di successo come Palermo – Milano solo andata. Nel 2000 interpreta il Generale Dalla Chiesa.

In questi anni lavora spesso anche a Hollywood in film del calibro di Hannibal, Man on fire, Casino Royale, Agente 007 – Quantum of Solace.

In carriera ha dunque interpretato un’ampia gamma di personaggi: dall’operaio proletario al boss mafioso, dal protagonista di commedie all’italiana a quello di pellicole di impronta più drammatica.

Nel corso della carriera si è aggiudicato vari presi tra cui nel 1973 il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes per Film d’amore e d’anarchia e nel 1976 la candidatura all’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze, entrambi film diretti da Lina Wertmüller.

Ha inoltre vinto sei David di Donatello, cinque Nastri d’argento e cinque Globi d’oro. È anche noto per aver interpretato René Mathis nei due film della saga di James Bond Casino Royale e Quantum of Solace. Come doppiatore è noto soprattutto per essere la voce italiana ufficiale di Al Pacino.

Nel 2009 Giannini ha ricevuto una stella sulla Italian Walk of Fame di Toronto, Canada, mentre nel 2020 è stata annunciata anche l’assegnazione della stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame prevista per il 2021.

L’attività di doppiatore

Giannini ha doppiato numerosi celebri attori stranieri, tra i quali Al Pacino, Jack Nicholson, Michael Douglas, Gérard Depardieu, Dustin Hoffman, Ian McKellen e Ryan O’Neal.

Ha doppiato Nicholson anche nel ruolo di Joker nel film Batman di Tim Burton: curiosamente molti anni dopo suo figlio Adriano, anch’egli doppiatore, ha prestato la sua voce per lo stesso personaggio in due occasioni: interpretando Heath Ledger nel film Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e successivamente Joaquin Phoenix nel film Joker di Todd Phillips.

Sul canale Fox Crime di Sky, nella trasmissione Racconti Neri, Giannini racconta le storie del terrore dei più grandi scrittori come per esempio Edgar Allan Poe. Nel 2004 dà la voce alla “Ragione” nel tour “Cattura il meglio” di Renato Zero. Nel 2012 presta la propria voce, per il doppiaggio italiano, al personaggio di Raul Menendez nel videogame Call of Duty: Black Ops II.

Curiosità

Giannini, con l’aiuto della scrittrice Gabriella Greison, ha scritto il libro Sono ancora un bambino, in cui racconta le sue idee, le sue invenzioni, gli aneddoti della sua vita, pubblicato in Italia nel 2014 da Longanesi. Ha vinto il Premio Cesare Pavese 2015 nella sezione romanzi.

Giannini è anche inventore, frutto della passione giovanile per l’elettronica. Una delle sue opere è, per esempio, il giubbotto pieno di gadget indossato da Robin Williams nel film del 1992 Toys – Giocattoli di Barry Levinson.

Vita privata di Giancarlo Giannini

Nel 1967 ha sposato l’attrice e regista Livia Giampalmo, da cui ha avuto due figli, Lorenzo, morto per un aneurisma appena 21enne nel 1988 e Adriano, dalla quale ha divorziato nel 1975.

Dalla seconda moglie, l’attrice Eurilla del Bono, sposata nel 1983, ha avuto altri due figli, Emanuele e Francesco, entrambi musicisti.