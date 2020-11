Giada Domenicone é la ex fidanzata del cantante Fabrizio Moro dal quale ha avuto due figli, Libero ed Anita.

Molto riservata, la donna ha sempre evitato di apparire in pubblico e sulle copertine di giornali per tutelare la privacy della famiglia.

Giada Domenicone: etá, lavoro, figli e vita privata dell’ex di Fabrizio Moro

Giada Domenicone é nata nell’agosto del 1983 ed è una professionista nel campo del design e dell’architettura dal momento che é laureata in Architettura d’Interni conseguita all’Università La Sapienza di Roma.

Attualmente collabora con grandissimi professionisti del calibro di Andrea Moneta di cui ha realizzato la copertina del “best of” del cantante.

É una donna molto riservata e sui social ha tutti i profili in modalità “privata”.

Nonostante abbiano avuto due figli, lei e Fabrizio Moro non si sono mai sposati. “Per me – ha raccontato lo stesso Moro – il matrimonio ha senso solo da vecchi, come culmine di una vita insieme. Con la mia ex compagna non ero sposato, ma mi sentivo ugualmente legato a lei”.

Quanto ai motivi della loro separazione, su Vanity Fair il cantautore si è lasciato scappare qualche confessione: “Il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto – ha spiegato -. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”.