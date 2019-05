Giada Desideri è una delle attrici più conosciuti e amate del panorama teatrale, televisivo e cinematografico italiano.

Grazie alla sua bellezza e al suo talento ha conquistato il cuore di migliaia di persone che la seguono con affetto.

Giada Desideri: chi è, età, lavoro e vita privata moglie Luca Ward

Giada Desideri è nata il 17 gennaio del 1973 a Roma. La sua carriera inizia da giovanissima, a 13 anni viene scoperta da un fotografo della Ford Model Agency di New York.

Inizia la sua carriera come attrice grazie a Luigi Comencini che la vuole nel film Un ragazzo di Calabria.

Per far diventare la sua passione per la recitazione una vero e proprio lavoro, si trasferisce a Los Angeles per studiare.

Il debutto televisivo arriva con I ragazzi del muretto. Nell’agosto 1996 entra nel cast di Un posto al sole nel ruolo di Claudia Costa.

A seguire partecipa a diverse fiction di successo come:Non lasciamoci più, Dio vede e provvede, Una donna per amico 2 e Don Matteo 3.

Ha lavorato anche in diversi film per il cinema come L’anno mille di Diego Febbraro e Animanera di Raffaele Verzillo.

Per quanto concerne la sua vita privata nel 2006 ha conosciuto Luca Ward che ha sposato nel 2013.