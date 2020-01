Il mese di gennaio al Cinema Iris di Amalfi è all’insegna delle risate e della fantasia con i film “Tolo Tolo” di Checco Zalone e di “Pinocchio” di Matteo Garrone.

“Tolo Tolo”

Tolo Tolo narra la tragicomica storia di Checco (Zalone), uomo che ama sognare in quel di Spinazzola, in Puglia. Dopo un fallimentare tentativo di trapiantare la cultura del sushi in terra carnivora, Checco fugge oberato dai debiti e tampinato da famiglia ed ex-mogli, incauti finanziatori dei suoi goffi sogni imprenditoriali. Si rifugia da cameriere in un resort africano, a confidarsi con l’amico e collega del posto, Oumar. L’equilibrio di Checco si spezza quando la guerra civile spazza via tutto e spinge Checco e Oumar prima nel villaggio di quest’ultimo, poi direttamente sulla rotta per l’Europa…

Orari di programmazione di TOLO TOLO : da mercoledì 8 gennaio a mercoledì 22 gennaio (lunedì chiuso). Il film sarà proiettato tutti i giorni tranne sabato 11 (solo ore 18.00) alle 18.00 e alle 20.00. Da giovedì 16 a mercoledì 22 gennaio il film sarà proiettato: giovedì 16, sabato 18 e martedì 21 ore 20.30 mentre venerdì 17, domenica 19 e mercoledì 22 gennaio alle 18.00.

“Pinocchio”

Molto fedele al romanzo per ragazzi, il film ripercorre la storia del burattino dal naso lungo, sin dalla sua nascita per mano di Geppetto che ne ha intagliato le fattezze. Un tronco di legno che diventa marionetta e che acquisisce capacità motorie e intellettive, come un qualsiasi bambino in carne e ossa. Il burattino non è il bambino obbediente e studioso che il suo papà falegname sperava. Spinto da un’irrefrenabile curiosità, da un carattere birichino e talvolta ingenuo, Pinocchio si ritroverà spesso nei guai, mettendo in pericolo anche lo stesso Geppetto…

Orari di programmazione di PINOCCHIO da giovedì 16 gennaio a mercoledì 22 gennaio (lunedì chiuso): 16 gennaio programmazione ore 18.00; 17 gennaio ore 20.00; 18 gennaio ore 18.00 e ore 20.00; 19 gennaio ore 20.00; 21 gennaio ore 18.00 e 22 gennaio ore 20.00

Dopo circa 35 anni di intermittente funzionamento, ha ufficialmente riaperto i battenti il Cinema Iris, punto di incontro da generazioni per tanti amalfitani ed abitanti della costiera. Oltre a proiettare le ultimissime novità della programmazione cinematografica, la sala, completamente ristrutturata e rimodernata, può ospitare anche eventi collaterali, conferenze e meeting. Tra una proiezione e l’altra, non lasciarti sfuggire un po’ di sano relax e quattro chiacchiere con gli amici al bar del Cinema Iris.

Il cinema Iris in via S. Maria Maggiore ad Amalfi. Tel: 089 8736384 – 320 8450116 sito web: info@cinemairis.it – pagina Facebook: Cinema Iris Amalfi.