Galleria Tramonti-Cava de’ Tirreni: e se fosse questa la soluzione alternativa?

In queste settimane la Costiera Amalfitana ha vissuto uno stato d’emergenze legato alle frane cadute lo scorso 21 dicembre. Episodi che, purtroppo, si ripetono con una certa costanza nella Divina.

Questo angolo di paradiso innegabilmente fragile, deve necessariamente essere tutelato e difeso, prima di tutto per la sicurezza della popolazione. Non possono essere 48/72 ore di pioggia, seppur abbondante, a mettere in ginocchio la Costiera.

Non si tratta di un evento eccezionale o quanto meno si tratta di un episodio che può ripetersi più volte nello stesso anno. E’ necessario, quindi, che vengano trovate soluzioni concrete.

In questi giorni si è parlato tanto di tre opere importanti come le gallerie tra Maiori-Minori, a Praiano per la precisione in zona Vettica Maggiore verso Amalfi e a Positano in località Chiesa Nuova.

E se la soluzione fosse la galleria Tramonti-Cava de’ Tirreni? Parliamo di un progetto datato 2002 e che è stato inserito anche nel PUT della regione Campania.

Un intervento maestoso che consentirebbe a tutta i residenti della Costiera Amalfitana di giungere nella città metelliana in pochi minuti. La galleria sarebbe lunga circa 7 chilometri e porterebbe innegabili vantaggi:

Diminuire sensibilmente il traffico sulla strada statale 163 visto che i mezzi da e per Salerno potrebbero utilizzare il percorso alternativo. Consentirebbe un serio intervento di messa in sicurezza delle varie zone interessate da frane e smottamenti, sarebbero decine e richiederebbero inevitabilmente diversi anni per essere completati. Maggiore sicurezza per gli automobilisti visto il pericolo che tutti corriamo percorrendo la statale 163. Consentire lavori di messa in sicurezza e di ripristino della carreggiata sulla strada che collega il Valico di Chiunzi e Corbara. La tanto bistrattata Sp2 è stato l’unico sbocco per l’intera Costiera Amalfitana che altrimenti sarebbe rimasta completamente isolata. Darebbe la possibilità alla Costiera Amalfitana di fare un salto di qualità a livello organizzativo con la possibilità di cambiare le modalità di accoglienza dei turisti. Ovviamente anche la riduzione delle distanze tra Tramonti e la Costiera Amalfitana e Salerno sarebbe un risultato importante. Il capoluogo di provincia sarebbe raggiungibile in una manciata di minuti così come l’ingresso autostradale.

E’ quanto mai opportuno che si parli in questo periodo di eventuali alternative alla statale 163 prima che i fari dell’opinioni pubblica si spengano. E’ sotto gli occhi di tutti che quella che era stata concepita come una mulattiera non possa sostenere il flusso di mezzi ai quali è sottoposta oggigiorno. Il problema del dissesto idrogeologico e il conseguente rischio per l’incolumità di residenti è turisti è concreto.

Vista l’importanza dell’intervento sarebbe opportuno comprendere se ci sia la possibilità di reperire i fondi necessari ma di certo, al di là della superficialità di chi si limita al solito chiacchiericcio da bar, per l’intera Costiera Amalfitana è fondamentale intraprendere un discorso serio sulle modalità di risoluzione del problema della sicurezza delle nostre strade, prima che le cronache raccontino di eventi tragici e solo allora, come spesso accade nella nostra meravigliosa Italia, si prendano provvedimenti.