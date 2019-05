Gad Lerner è uno dei giornalisti più conosciuti e apprezzati del panorama televisivo italiano.

Gad Lerner: chi è, età, moglie, figli, carriera e vita privata

Gad Lerner è nato a Beirut, in Libano, il 7 dicembre del 1954. La sua carriera giornalistica inizia nel 1976 quando lavora per il quotidiano Lotta Continua, diventandone vicedirettore tre anni più tardi.

Dopo la collaborazione con Radio Popolare e il Manifesto, entra a far parte della redazione de L’Espresso.

Nel 1987 arriva il suo primo libro dal titolo Operati. Arriva in televisione nel 1990, lavorando per Rai Tre, dove conduce programmi come Passo Falso.

Continua la sua ascesa nel mondo del giornalismo diventando vicedirettore de La Stampa, nel 1993, ruolo che ricopre fino al 1996.

Per quanto concerne la sua esperienza in Rai, conduce anche il programma Pinocchio. Diventa poi editorialista di Repubblica.

Arriva in seguito il passaggio a La7 dove è alla guida di un programma di successo: L’Infedele.

Non solo giornalista ma anche impegnato in politica. Nelle elezioni del 2006 ha dichiarato il suo voto alla Margherita in seguito è stato attivo nel Partito Democratico.

Nel 2013 ha aderito al progetto “Riparte il futuro”firmando la petizione che ha lo scopo di revisionare la legge anti-corruzione.

Per quanto concerne la sua vita privata si è sposato la prima volta nel 1986 e ha avuto due figli. Dal 2005 è sposato per la seconda volta con Umberta Barletti con lei ha formato una famiglia allargata di cui fanno parte anche i cinque figli Giuseppe, Davide, Giacomo, Rebecca e Marta.