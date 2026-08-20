Quando la passione per la danza incontra l’energia delle sere d’estate, Salerno si trasforma nel palcoscenico ideale per le grandi occasioni di aggregazione e spettacolo. La cultura dei ritmi caraibici continua a conquistare un pubblico sempre più vasto, capace di unire i più giovani sotto il segno della musica, della tecnica e del puro divertimento.

È in questo scenario di grande entusiasmo che prende forma l’appuntamento previsto per domenica 23 agosto presso il Sea Garden Club di via Generale Clark. L’evento, promosso dal gruppo Latin Family, prenderà il via alle 21,30 con un atteso stage pre-serata curato da Gabriel Arpino dei Tropical Gem, punto di riferimento per il settore a livello internazionale. A seguire, dalle 22,30, spazio al via alle danze con il “Latin Party”, una serata interamente dedicata ai ritmi coinvolgenti della bachata e della salsa.

Grande la soddisfazione degli organizzatori, che sottolineano il valore dell’iniziativa per la comunità di appassionati: «Questo appuntamento nasce dalla volontà di offrire al nostro territorio un evento di altissima qualità artistica – dichiara Davide Gatto -. Ospitare un talento come Gabriel Arpino dei Tropical Gem rappresenta un’opportunità unica di formazione e crescita per tutti coloro che vivono la danza caraibica con passione e dedizione».

A fare eco alle sue parole è Enrico Galderisi: «Vogliamo che il Sea Garden diventi per una notte il cuore pulsante della movida latina salernitana. Il nostro obiettivo è creare un’atmosfera accogliente e festosa, in cui la condivisione e la voglia di ballare siano le vere protagoniste della serata».