Furore: sabato 19 giugno donazione di sangue in collaborazione con l’Avis Salerno

Si terrà sabato 19 giugno a Furore una nuova donazione di sangue promossa dal Comune di Furore in collaborazione con l’Avis di Salerno.

L’unità mobile dell’Avis per i prelievi sarà in piazzale di Via Mola dalle 8.00 alle 10.30. Le operazioni avverranno nel rispetto di tutte le misure imposte dall’emergenza sanitaria in atto, a seguito della quale si sono ridotte le donazioni e c’è necessità di sangue per salvare vite.

Per evitare assembramenti e per garantire la maggior sicurezza delle operazioni, per il dono del sangue va prenotato appuntamento al numero 335 6574 781. Gli esami saranno poi inviati via mail.

Ricordiamo che può donare chiunque sia in buona salute, maggiorenne fino a 70 anni se donatore abituale 60 se non abituale, che pesi almeno 50 chili e che rispetti i criteri di sicurezza specifici per le misure di prevenzione dei contagi.

I donatori sul posto saranno soggetti prima a visita medica con misurazione della temperatura corporea e poi accederanno all’unità mobile nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Tempi donazione post vaccino Sarc-covid

Pfizer e Moderna 14 giorni con sintomatologia lieve

Astrazeneca – Johnson e vaccini non conosciuti 40 giorni

Non può donare invece:

chi ha subito un intervento negli ultimi 6 mesi;

chi ha fatto un tatuaggio negli ultimi 4 mesi;



In base alla circolare del Ministero della Salute del 10 marzo 2020 la donazione di sangue è considerata “situazione di necessità” e pertanto può essere consentito lo spostamento per il tempo necessario dalla propria abitazione fino alla sede di raccolta sangue. Dopo la donazione deve essere richiesta la relativa certificazione.

Di seguito le linee guida per la donazione durante il periodo del Covid – 19:

linee-guida-donazione-periodo-covid