Fridays for Future: la carica degli studenti Salernitani per la salvaguardia del pianeta

E’ stato definito uno degli scioperi più importanti degli ultimi decenni quello che ieri ha coinvolto milioni di ragazzi in tutto il mondo per manifestare sulla salvaguardia del pianeta Terra.

Il Fridays for Future, il movimento ispirato dalla giovane Greta Thunberg, ha coinvolto ieri anche gli studenti della Campania che sono scesi in piazza per difendere il diritto più importante in assoluto: la vita. Sì, perché il riscaldamento globale porterà ad una vera e propria estinzione di massa che riguarderà l’essere umano.

E così solo in Italia sono scesi in piazza oltre un milione di studenti, ma anche genitori e professori per difendere il loro futuro dall’inquinamento, dal surriscaldamento del Pianeta. E tra le 180 città italiane coinvolte nello sciopero anche Napoli e Salerno dove a farla da padrone in strada sono stati tanti cartelli accusatori come “Perché We don’t have a Planet B, dunque Vacce te su Marte e anche perché Ci avete rotto i polmoni”.

Soddisfatta dello sciopero Greta Thunberg che ieri ha twittato: «Il cambiamento sta arrivando!!Immagini incredibili da tutta Italia!». E la piccola attivista svedese ha poi fatto i complimenti a tutti i partecipanti, anche ai genitori e ai docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa marcia contro l’inquinamento e il riscaldamento globale.

A Salerno gli studenti hanno sfilato da piazza Vittorio Veneto a Piazza della Concordia, attraversando tutta la città e mostrando orgogliosi i loro cartelli e le loro facce verdi come gli alberi e blu come gli oceani, proprio come quegli alberi e quegli oceani che si vogliono salvare per evitare di dover camminare un giorno per strada con le mascherine.

A raggiungere Salerno per lo sciopero anche studenti di altri piccoli paesi come i nostri dell’Istituto Marini – Gioia di Amalfi ma anche dei paesi della terra dei fuochi e di Battipaglia. Città che persone con i loro interessi criminali stanno distruggendo e con essi la loro popolazione dal momento che si respira anche diossina”.

«È una manifestazione formidabile – ha sottolineato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – le azioni dei giovani valgono più di ogni cosa, perché determinano un’inversione del pensiero». Prossimo appuntamento il 4 ottobre a Napoli per una manifestazione nazionale.