Cucina partenopea: la vera ricetta dei friarielli alla napoletana e non solo

I broccoli sono una verdura molto comune, soprattutto in questo periodo autunnale; in dialetto napoletano sono detti anche friarielli, e sono un ingrediente tra i più apprezzati delle ricette di cucina made in Napoli.

Più precisamente però, i friarielli si identificano con la parte più sviluppata della pianta delle cime di rapa, o broccolo.

I migliori li potete trovare dal tardo autunno e fino in primavera dal vostro ortofrutticolo di fiducia.

Come vengono cucinati di solito?

In genere si mettono in padella con un filo d’olio, un pò di sale, aglio e un pò di peperoncino e si fanno soffriggere direttamente da crudo.

A Napoli famosissimo è il piatto delle salsicce e friarielli, insieme al panino con salsicce e friarielli, pietra miliare dello street food napoletano; tale pietanza è diventata anche una pizza farcita ovviamente; ma i friarielli in sè sono anche un ingrediente per pizze rustiche e particolari sughi di pasta.

Vediamo ora due ottime ricette: la classica, con i broccoletti cucinati alla napoletana e poi un gustosissimo prima, candele con i broccoli.

Friarielli alla Napoletana (ricetta da ricettedoro.com)

Ingredienti per 6 persone