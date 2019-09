Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Francesca De Andrè ha avuto una relazione con Gennaro Lillio finita circa un mese fa.

La De André è infatti tornata con il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini nonostante il tradimento di lui mentre era nella casa del Grande Fratello.

Chi è Francesca De Andrè: età, fidanzato, vita privata, tradimento e curiosità

Francesca De Andrè è nata a Genova il 25 gennaio 1990, figlia di Cristiano De Andrè e della spagnola Carmen Cespedes, e nipote dell’indimenticato Fabrizio De Andrè.

Francescalavora come modella, showgirl e vocalist. Partecipa come ospite e opinionista a programmi come “Pomeriggio 5″ e “Domenica Live” e nel 2011 è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi nella categoria “Parenti di…“. Nella stessa edizione ci sono anche Giorgia Palmas, Nina Moric e Raffaella Fico.

Nel 2014 incide il singolo “Yes Sir, I can boogie“, di cui esce poi il video, in cui la giovane appare in modo molto sexy e provocante.

Nelle scorse settimane è stato accostato proprio il suo nome alla prossima edizione del Grande Fratello nel ruolo di concorrente.

L’avventura al Grande Fratello

Nella puntata di questa sera insieme alla sorella potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Nei giorni scorsi è arrivata anche la diffida del padre nei suoi confronti e del programma.

Quest’ultimo, infatti, non vuole essere nominato e citato durante la sua avventura nel reality di canale 5.

Finalmente è riuscita ad entrare ufficialmente nel cast del reality di canale 5.

Sin dal suo ingresso si è imposta come uno delle grandi protagoniste, mettendosi in luce grazie al suo carattere e alla sua simpatia.

Staremo a vedere cosa accadrà all’interno della casa partendo proprio dalla puntata di questa sera.

Quarta puntata del Grande Fratello

Grazie alla sua simpatia e al suo carattere gioviale, Francesca, è riuscito ad arrivare alla quarta puntata del reality di canale 5 che andrà in onda stasera.

La semifinale del Grande Fratello

Questa sera andrà in onda su canale 5 l’attesissima semifinale della sedicesima edizione del Grande Fratello.

Sono ben 10 i concorrenti che si giocano l’accesso all’ultimo atto del reality di successo di canale 5.

Per scoprire cosa accadrà, quindi, non resta che attendere la puntata di questa sera del Grande Fratello.

La Finale del Grande Fratello

Questa sera sarà trasmessa l’attesissima finale di questa edizione del Grande Fratello.

Saranno 7 i concorrenti ancora in corsa si tratta di Gennaro, Francesca, Erica, Daniele, Martina, Enrico e Gianmarco.

Non resta che sintonizzarsi questa sera in prima serata su canale 5 per scoprire chi vincerà il reality di canale 5.

Francesca De Andrè a Live non è la D’Urso

Nella puntata di questa sera Francesca De Andrè sarà ospite, insieme a Gennaro Lillio di Live – Non è la D’Urso.

I due parleranno della loro storia e, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere tra le cinque sfere anche Giorgio Tambellini.

Per scoprire cosa accadrà, quindi, non resta che sintonizzarsi in prima serata su Canale 5.