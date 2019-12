Frana Maiori: ok da Prefettura per collegamenti via mare e passaggio bus al Valico

Si è concluso poco fa il vertice alla Prefettura a Salerno riguardo la frana che da venerdì scorso sta tendendo in sacco l’intera Costiera Amalfitana.

Buone le prime notizie che ci sono arrivate pochi minuti fa, soprattutto per quanto riguarda la situazione dei pendolari.

Secondo quanto accennato dal titolare dalla società Travelmar, Marcello Gambardella, a breve scatteranno i collegamenti via mare per agevolare i tanti lavoratori e pendolari che ogni giorno devono raggiungere Salerno.

Le corse vie mare dovrebbe vollegare nello specifico Maiori a Cetara e saranno istituite in concomitanza con gli orari della Sita per permettere di raggiungere in orario le coincidenze.

Ma le novità non si fermano qua: anche la Sita Sud, la società su ruota che serve la Costa d’Amalfi, dovrebbe riuscire ad attraversare il Valico di Chiunzi e non più allungare per Agerola per raggiungere Salerno.

Il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo ha infatti concesso il passaggio in territorio comunale ai mezzi pesanti quando le vie del mare non potranno attraccare a Maiori in caso di cattivo tempo.

Nel pomeriggio verranno resi noti tutti gli orari e i collegamenti della Travelmar nonché tutte le disposizioni della Sita.