Frana Costiera: collegamenti Sita-Travelmar sulla tratta Amalfi-Maiori-Cetara-Salerno / ORARI

Questa mattina in prefettura si è tenuto un vertice in prefettura per trovare soluzioni alternative per gli abitanti della Costiera Amalfitana a causa dell’impossibilità di utilizzare la strada statale 163 interessata da una frana.

In tal senso saranno incrementate le corse per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma e sono state autorizzate i trasporti via mare che riguarderanno nello specifico Maiori a Cetara e saranno istituite in concomitanza con gli orari della Sita per permettere di raggiungere in orario le coincidenze.

La Sita Sud, la società su ruota che serve la Costa d’Amalfi, dovrebbe riuscire ad attraversare il Valico di Chiunzi e non più allungare per Agerola per raggiungere Salerno.

Di seguito gli orari per quanto concerne il trasporto pubblico su gomma e le vie del mare.