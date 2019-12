Frana Cetara: massi tirano giù parte della carreggiata. Statale chiusa al traffico / Foto

É stata rimossa nella notte dai Vigili del Fuoco e dai volontari della Protezione Civile la frana caduta ieri pomeriggio a Cetara all’altezza dell’hotel Cetus.

Il celere lavoro dei soccorsi ha permesso ai partecipanti di un banchetto nuziale, che si stava svolgendo proprio nel rinomato hotel, di raggiungere le proprie abitazioni.

Il tratto di Statale Amalfitana resta comunque chiuso al traffico veicolare dal momento che la frana, cadendo, ha tirato giù sia il muretto di delimitazione della strada che parte della carreggiata. Si aspettano dunque disposizioni dell’Anas.

Altre due frane, sempre a Cetara, sono invece cadute in via Tuoro e in via Salvo D’acquisto. Ieri anche il torrente Cannitello ha rotto gli argini facendo riversare sul corso principale fango e detriti oltre che danneggiare alcune auto in sosta.

Fortunatamente anche qui a Cetara non si registrano feriti ma la situazione resta critica con zone del paese senza acqua e numerosissimi danni.