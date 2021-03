Frana ad Amalfi, il sindaco Milano: “L’obiettivo è riaprire la strada entro maggio. Non perderemo neanche un minuto”

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha aggiornato attraverso un diretta facebook i cittadini del paese capofila della Divina sullo stato dei lavori di ricostruzione della strada statale 163 distrutta dalla frana dello scorso 2 febbraio.

“Abbiamo fatto un grande lavoro di coordinamento. Nonostante fossero impegnate più ditte su più progetti, non si è perso neanche un minuto. Anas ha allestito tre cantieri, uno riguarda la sistemazione della calotta della galleria e la sistemazione di due degli archi di sostegno della statale. Il cantiere principale è quello relativo al tratto di strada crollato, dove si è intervenuti immediatamente con una messa in sicurezza, per consentire agli operari delle parte sottostante di lavorare. Le perforazioni hanno consentito la posa dei pali e dei tiranti. Proprio oggi è stata realizzata la prima armatura in ferro, questo significa che domani sera ci sarà il primo getto di calcestruzzo dell’altezza di due metri e mezzo. Sarà il primo di cinque che consentiranno di raggiungere la quota strada. A quel punto sarà utilizzata una soletta e dopo questa fase ci sarà la posa del manto d’asfalto. L’obiettivo è quello di pervenire alla riapertura entro il mese di maggio”.

Nella seconda parte del suo intervento il sindaco Daniele Milano ha voluto ringraziare i cittadini di Amalfi e della Costiera Amalfitana per la pazienza e lo spirito con il quale stanno affrontando gli inevitabili disagi causati dalla frana.

“Il nostro obiettivo è quello di ripristinare la normalità il prima possibile. Sono consapevole dei disagi che stanno patendo gli abitanti di Amalfi e della Costiera in generale. Vi voglio ringraziare per la pazienza e lo sforzo che sto apprezzando da parte di tutti nell’accettare questa situazione che ci è piombata addosso. Spero che la celerità nei lavori sia la giusta moneta per ricambiare la pazienza che i cittadini hanno avuto. Nella zona di Conca era posta un’ambulanza medicalizzata e abbiamo chiesto che rimanesse h24. Ebbene dopo una serie di interlocuzioni il dottore Domenico Violante mi ha comunicata che già a partire da questa sera l’ambulanza medicalizzata sarà ripristinata a Conca h24 per gestire tutte le emergenze“.