Frana Maiori: chiusa al traffico la statale 163. Costiera isolata da Salerno

Disposta dall’Anas la chiusura totale al traffico del tratto di strada statale 163 interessato dalla frana nel comune di Maiori.

“Con ordinanza n. 473/2019/NA Anas è stata disposta la chiusura totale al traffico su S.S. 163 Amalfitana dal km 37+800 al km 38+200 a partire dalle ore 16:00del 18/10/2019”.

La frana caduta ieri nei pressi del cimitero di Maiori ha provocato molte problematiche agli automobilisti e a tutti coloro i quali utilizzano quotidianamente le statale 163.

Per motivi di sicurezza, quindi, non sarà possibile percorrerla in attesa dei lavori di messa in sicurezza della zona.

Il crollo, come detto, è avvenuto ieri intorno alle ore 13. Il masso di notevoli dimensioni si è sganciato da un ciglione al di sopra della roccia dal momento che tutta la roccia è imbrigliata dalla rete metallica e dai tiranti in acciaio.

Fortunatamente al momento del crollo nessun mezzo era in transito in quel tratto della statale 163.