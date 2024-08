Powered by

La nuova serie televisiva di Canale 5, “Fragili”, promette di catturare l’attenzione del pubblico con una trama emozionante e ricca di insegnamenti. La miniserie, in onda a partire da venerdì 16 agosto, è diretta da Raffaele Mertes e vanta un cast stellare che include Massimo Dapporto, Corinne Clery e Barbara Bouchet.

Trama e Ispirazione di “Fragili”

“Fragili” si articola in due puntate che esplorano la vita di un gruppo di anziani costretti ad abbandonare la loro casa di riposo a causa di un’improvvisa chiusura. Trovano rifugio in una comunità educativa per giovani orfani, dove inizialmente emergono tensioni, ma gradualmente si sviluppano legami profondi e affettivi, trasformando la struttura in una grande famiglia intergenerazionale.

La Verità dietro la Serie

Nonostante “Fragili” sia presentata come ispirata a fatti realmente accaduti, non si basa su un singolo evento specifico ma piuttosto su una collezione di testimonianze che hanno influenzato la narrazione. I creatori della serie, Bruno e Chiara Frustaci, hanno attinto da varie storie vere per comporre una sceneggiatura che riflette tematiche universali come l’integrazione generazionale e il valore della comunità.

Cast e Personaggi

Il talento nel cast di “Fragili” è indiscutibile, con attori rinomati che portano sullo schermo personaggi complessi e relatabili. Tra questi:

Massimo Dapporto , che interpreta uno degli anziani protagonisti.

, che interpreta uno degli anziani protagonisti. Corinne Clery , che contribuisce con la sua esperienza a dare profondità al racconto.

, che contribuisce con la sua esperienza a dare profondità al racconto. Barbara Bouchet, il cui personaggio è centrale nella narrazione della serie.

Oltre a questi nomi, il cast include Irene Ferri, Raniero Monaco Di Lapio e molti altri, ciascuno dei quali aggiunge un unico colore al mosaico di “Fragili”.

Programmazione e Streaming

Le due puntate di “Fragili” saranno trasmesse su Canale 5 e saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity immediatamente dopo la messa in onda televisiva. Questo permette agli spettatori di fruire della serie non solo in diretta ma anche on-demand, assicurando che nessuno perda la possibilità di seguirne gli sviluppi.

Location delle Riprese

La produzione di “Fragili” ha scelto le pittoresche località di Numana e Sirolo nella Riviera del Conero, grazie al supporto della Marche Film Commission. Queste scenografie naturali hanno offerto un backdrop ideale per la storia, aggiungendo un elemento visivo affascinante alla narrazione.

“Fragili” non è solamente intrattenimento; è anche un’esplorazione del potere curativo delle connessioni umane oltre le barriere generazionali. La serie invita gli spettatori a riflettere sulla propria percezione delle relazioni tra giovani e anziani, e sulle possibilità di apprendimento e crescita che tali incontri possono generare.