“Forza Amalfi!”: su Casa Amalfi il messaggio d’amore verso il nostro paese / Video

Una valanga di saluti verso Amalfi da parte di tutti gli stranieri che fino a qualche mese fa hanno visitato il paese e l’intera Costiera Amalfitana.

E’ questo quanto si vede nello splendido video, montato da Luigi Sommariva ed Emanuele Anastasio, pubblicato su Facebook da “Casa Amalfi” la piattaforma creata dal Comune per raggruppare, in una piazza virtuale, tutti i cittadini costretti a casa per l’emergenza Coronavirus.

“Una valanga d’amore e di saluti al motto di “Forza Amalfi” da tutto il mondo! Ecco l’affetto di tutti quelli che hanno lasciato qui il cuore e sono con noi sulla piazza digitale, in attesa di tornare dal vivo. Buon pomeriggio ad Amalfi e in Europa, buongiorno ai nostri amici d’oltreoceano!” – si legge nel post pubblicato sui social che accompagna il video.

Un video carico di amore verso la nostra terra da parte di persone provenienti dalle più varie parti del mondo (Sud America, Stati Uniti, Europa, Sud Africa, Australia) che ricordanano le loro vacanze e sperano di tornare il più presto possibile a farci visita.

Un messaggio carico d’amore dunque per la nostra splendida terra che, come tutto il mondo, sta vivendo un momento difficile a causa del Coronavirus.

E così come tutti i nostri amici turisti non vedono l’ora di fare ritorno in Costiera Amalfitana, noi non vediamo l’ora di ospitarli di nuovo!