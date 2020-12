Fortissima scossa di terremoto in Croazia: sisma di magnitudo 6.4 avvertito anche in Campania

Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata alle 12.19 in Croazia con epicentro a pochi chilometri da Zagabria.

Il sisma, di magnitudo 6,4, è stato avvertito anche in Italia in particolare in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La potenza dell’evento tellurico ha fatto si che anche a Bologna, Pescara, Roma e Napoli si avvertissero i suoi effetti.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centro di Petrinja è stato completamente distrutto. Come riferiscono i media locali, per ora vi sarebbe una vittima. C’è chi è saltato dai tetti delle case per mettersi in salvo.

Sono iniziate le ricerche dei dispersi con i vigili del fuoco a lavoro per cercare di estrarre le persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

“Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 – ha detto all’Agi Alessandro Amato dell’Ingv – e purtroppo il versante adriatico propaga con molta intensità, quindi non sorprende si sia avvertito nel nord est italiano e anche al Centro”.

Una vera e propria tragedia che ha sconvolto la Croazia, la speranza è che il bilancio delle vittime possa essere il più esiguo possibile.