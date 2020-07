Fondi Miur per adeguamento anticovid: 5 i comuni beneficiari in Costa d’Amalfi

Ammontano a circa 8 milioni i fondi stanziati per la Regione Campania dal Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento scolastico alle misure anticovid.

Per quanto riguarda la provincia di Salerno sono stati stanziati 2 milioni che serviranno per adeguare gli edifici alle nuove misure anti coronavirus come quelli relativi al distanziamento sociale in vista del nuovo anno scolastico che nella nostra regione partirà il 14 settembre.

Come detto, la nostra provincia sarà coperta con 2 milioni di euro e la parte più cospicua del finanziamento andrà proprio a Salerno che riceverà 670 mila euro.

Per quanto riguarda la nostra Costiera Amalfitana hanno ricevuto il finanziamento cinque comuni. Hanno ricevuto un finanziamento da 15 mila euro i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Amalfi, Tramonti, mentre Furore ha ricevuto un finanziamento da 3 mila euro. Ben 40mila euro il finanziamento che è andato invece al comune di Agerola.

Per quanto riguarda il resto della provincia ben 310 mila euro sono destinati ai comuni di

Cava de’ Tirreni, Scafati, Battipaglia, 230 mila euro per Nocera Inferiore e 110 mila per Capaccio, Nocera Superiore, 90 mila euro a Baronissi e Campagna, 160 mila per Angri ed Eboli, 130 mila a Pontecagnano Faiano e Mercato San Severino, 40 mila a Roccapiemonte, Castellabate Siano, Vallo della Lucania e Sapri.

Ancora 70 mila a Giffoni Valle Piana, Castel San Giorgio, Sala Consilina Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, 15 mila per Giffoni Sei Casali, 28 mila euro per Teggiano, Olevano sul Tusciano, Roccadaspide, San Cipriano Picentino e Pellezzano, 15 mila per Vietri sul Mare, Sassano, Oliveto Citra, Padula, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, Castelnuovo Cilento, Centola, Maiori, Contursi terme.