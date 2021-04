Fondazione Ravello, sarà Francesco Maria Perotta il nuovo presidente: “Le nomine entro fine mese”

“Oggi c’è stata la nomina ufficiale, entro fine mese ci saranno le nomine”, così Francesco Maria Perrotta conferma i rumors sulla sua nomina a capo della Fondazione Ravello. Dopo 27 mesi di commissariamento la storica organizzazione avrà nuovamente un presidente.

Perrotta è da nove anni alla guida di ItaliaFestival, struttura dell’Associazione Italiana Generale dello Spettacolo che comprende i principali Festival italiani tra cui il Festival di Spoleto, il Rossini Opera Festival e il Napoli Teatro Festival.

​A lui è stato affidato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca il compito di rilanciare il Festival della Musica di Ravello. Si tratta di uno degli eventi culturali di riferimento non solo per la Costiera Amalfitana ma per l’intera nazione. Artisti provenienti da tutto il mondo si avvicendano in uno scenario incantevole come quello di Ravello. Accantonata quindi l’ipotesi che portava alla presidenza dello scrittore e cittadino onorario di Ravello Antonio Scurati.

Entro la fine del mese dovrebbero arrivare anche le nomine dei componenti del consiglio d’indirizzo e del consiglio d’amministrazione. Gli ultimi anni della Fondazione sono stati fortemente limitati dall’instabilità della governance.

La Regione Campania l’8 gennaio del 2019 ha nominato Mauro Felicori quale commissario dell’ente in sostituzione degli organi di governo della Fondazione stessa, dopo aver verificato la sussistenza di una condizione di criticità determinando un vuoto gestionale. L’ex direttore della Reggia di Caserta è rimasto nella Città della Musica fino al 18 febbraio del 2020 dopo la proroga della gestione commissariale arrivata il 1° agosto del 2019. Al suo posto ,poco più di un anno fa è arrivata Almerina Bove, vice capo di Gabinetto del presidente Vincenzo De Luca, che sarebbe dovuta rimanere al vertice di Fondazione Ravello per un periodo non superiore a due mesi.

Il Covid ,tra le altre cose, ha stravolto anche i piani della regione per quanto concerne l’ente che organizza il Festival della musica . Sono seguite dal 31 marzo dello scorso anno quattro proroghe della gestione commissariale. Finalmente dopo tanti mesi di attesa la questione sembra volgere ad una risoluzione definitiva con la nomina di Francesco Maria Perrotta. Alla Fondazione Ravello, come detto, è affidata anche la gestione del complesso monumentale, di origine medievale, di Villa Rufolo.

La spettacolare terrazza che si affaccia sulla Divina è lo scenario nel quale si svolge ogni anno l’evento clou dell’intera stagione concertistica, ovvero il concerto all’alba, fiore all’occhiello del Ravello Festival, nato come festival wagneriano. La manifestazione pone la città al centro del circuito internazionale dei grandi concerti senza trascurare le eccellenze artistiche. Nel 2010 sono stati avviati i lavori per restituire all’antico splendore i meravigliosi giardini che hanno consentito di recuperare gran parte del corpo di fabbrica, che rendono oggi il monumento simbolo di Ravello.