Fondazione Ravello inizia il nuovo corso: giovedì la presentazione della 69esima edizione del Ravello Festival

Con la prima seduta del Consiglio di Indirizzo di ieri pomeriggio (14 giugno), è iniziato ufficialmente il nuovo corso della Fondazione Ravello che per i prossimi tre anni sarà presieduta dal professor Antonio Scurati.

Durante la riunione l’avv. Almerina Bove ha presentato al consiglio una relazione di fine mandato con la quale si conclude il periodo di gestione commissariale.

In video conferenza i neo consiglieri, l’avv. Lorenzo Lentini (Presidente), il prof. Luigi Buonocore, l’avv. Salvatore Di Martino, il M° Stefano Giuliano, l’avv. Valerio Pescatore e l’ing. Michele Strianese hanno ringraziato l’avv. Bove per il lavoro svolto che ha portato alla stesura e all’approvazione del nuovo statuto e al successo di pubblico e di critica dell’ultima edizione del Ravello Festival segnata dall’emergenza sanitaria. Da oggi l’avvocato Bove, come da designazione regionale, continuerà a far parte del consiglio stesso.

Piena sintonia dei consiglieri sulla necessità di un’apertura forte al territorio e alle sue esigenze soprattutto in un periodo così delicato per la ripartenza delle attività economiche e culturali. Parte del cartellone del Festival, con appuntamenti di musica da camera e di jazz, si terranno in Piazza Duomo e nei Giardini del Monsignore. Quasi certa l’installazione di un maxischermo per poter seguire alcuni degli eventi in programmazione anche lontano dal Belvedere di Villa Rufolo o dall’Auditorium Oscar Niemeyer.

Al consiglio sono state presentate per l’approvazione le linee programmatiche delle prossime attività della Fondazione e il cartellone della 69 esima edizione del Ravello Festival firmato dal direttore artistico Alessio Vlad.

Dopo la seduta del Consiglio di Indirizzo si è celebrata la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, presieduto come da Statuto, dal professor Antonio Scurati con componenti il notaio Diomede Falconio e l’avv. Paolo Imperato.

La 69esima edizione del Ravello Festival verrà presentata durante una conferenza stampa giovedì 17 giugno alle ore 12 in Regione Campania alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca.

I nuovi organi statutari della Fondazione Ravello

Presidente

Antonio Scurati

Consiglio di indirizzo

Lorenzo Lentini (Presidente)

Almerina Bove

Luigi Buonocore

Salvatore Di Martino

Stefano Giuliano

Valerio Pescatore

Michele Strianese

Consiglio di amministrazione

Antonio Scurati (Presidente)

Diomede Falconio

Paolo Imperato

Direttore generale

Maurizio Pietrantonio

Direttore artistico 2021

Alessio Vlad