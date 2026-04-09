Una gioia immensa unisce le comunità di Tramonti e Minori per l’arrivo del piccolo Samuel Lupo, venuto alla luce alle ore 3:45 di questa notte presso la clinica Malzoni di Avellino. Un momento di grande emozione che segna l’inizio di un nuovo, meraviglioso capitolo per tutta la famiglia.

A stringere tra le braccia il loro bambino sono mamma Debora, originaria di Tramonti, e papà Walter, di Minori. La nascita di Samuel rappresenta un ponte d’amore tra due paesi della Costiera Amalfitana, oggi ancora più uniti dalla felicità per questo lieto evento.

Grande la commozione anche tra i nonni: Pierino e Antonietta per la parte paterna, Eugenio e Rosa per quella materna, che accolgono con orgoglio e tenerezza il loro nipotino. Intorno al piccolo Samuel si stringe una famiglia numerosa e affettuosa: gli zii Alessio e Teresa, Raffaele e Tiziana, Nunzia e Alfonso, Sonia e Salvatore, insieme ai cugini Lorena, Eugenio, Manuel, Alfonso, Francesco, Antonio e Claudia, tutti pronti a riempirlo d’amore.

Tra sorrisi, auguri e tanta emozione, la nascita di Samuel Lupo porta luce e speranza, regalando un momento di autentica felicità che coinvolge non solo le famiglie, ma anche le comunità di Tramonti e Minori.

Al due neogenitori i più sinceri auguri per un futuro ricco di salute, serenità e amore da parte del direttore Salvatore Serio e da tutta la redazione di AmalfiNotizie, al piccolo Samuel una dolce carezza.