Questa sera sarà trasmessa l’ultima puntata di questa stagione di Ciao Darwin e tra i protagonisti ci sarà Filip Simaz.

Un personaggio unico nel suo genere che si è riuscito a mettere in luce nella puntata nella quale è stato chiamato in causa.

Filip Simaz Ciao Darwin: chi è, età, vita privata e curiosità Darwin di Donatello

La puntata di questa sera sarà molto speciale, visto che non ci sarà la sfida tra due squadre ma saranno consegnati i Darwin di Donatello.

Si tratta di alcuni “premi” che Paolo Bonolis, come sempre accompagnato da Luca Laurenti, consegneranno ad alcuni concorrenti che hanno partecipato alle puntate precedenti.

Non è semplice stabilire Filip Simaz per quali categorie potrebbe essere premiato: Miglior Performance, Personaggio dell’anno, Miglior look, Premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin.

La sua performance ha fatto il giro del web infatti è diventato un volto noto del web.

I vincitori dei Darwin di Donatello sono stati scelti per l’estrosità, le particolari doti di coraggio, gioco, intelligenza, prontezza, cultura e altro ancora.

Per questa puntata speciale Madre Natura dalla bellissima Sara Croce che ha già partecipato al programma il 19 aprile scorso.

Per scoprire cosa accadrà, quindi, non resta che sintonizzarsi in prima serata ovviamente su canale 5.