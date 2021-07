Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei”: Radio Rai Tutta Italiana sarà media partner degli eventi

Rai Radio Tutta Italiana, il canale digitale di sola musica italiana di Radio Rai sarà media partner della decima edizione del Festival “Agerola – Sui Sentieri degli Dei” in programma a partire dal 21 luglio fino al 6 settembre.

Un tributo di enorme valore che giunge proprio quando sta per prendere il via la decima edizione di una kermesse che, di anno in anno, si è ritagliata uno spazio sempre più ampio nel contesto, già ricco di appuntamenti di rilievo, della Costa d’Amalfi, fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la cultura raccontata in tutte le sue declinazioni: musica, teatro e letteratura. Oggi è uno degli appuntamenti più attesi grazie alla presenza di artisti italiani ed internazionali tra i più amati dal pubblico come mai era successo prima.

Lunedì 19 luglio, al Gran Caffè Gambrinus di Napoli è prevista la conferenza stampa di presentazione con la presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. La soddisfazione con la quale Radio Rai, sui propri canali social, ha salutato la nascita di questa partnership, è l’ulteriore dimostrazione della qualità degli spettacoli e della crescita vorticosa dal punto di vista dell’offerta turistica di Agerola in questi ultimi anni.

«Ne siamo felici ed orgogliosi anche noi e non potrebbe essere altrimenti» ha dichiarato il sindaco Luca Mascolo. «Avere come media partner la Rai è il premio più bello per il duro lavoro svolto per raggiungere questo livello e testimonia al tempo stesso la bontà della decisione di puntare su questo tipo di evento come ulteriore volano di promozione turistica per un territorio capace di stregare con la sua bellezza qualsiasi persona ne venga a contatto. Ancora una volta quello che sembrava un sogno impossibile da realizzare è diventato una splendida realtà. Adesso dobbiamo goderci le esibizioni di artisti italiani ed internazionali tra i più amati dal pubblico nei luoghi da sogno che solo Agerola sa offrire. Provando finalmente a lasciarci alle spalle definitivamente le ansie, le preoccupazioni e le paure dell’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova le nostre vite in quest’ultimo anno e mezzo».