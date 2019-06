Festa della Musica: il 21 giugno ingresso serale ad 1 euro alla Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta parteciperà il prossimo 21 giugno alla Festa della Musica aprendo di sera le sue porte ai visitatori al costo di solo 1 euro.

Durante la serata sarà possibile visitare gli Appartamenti storici dalle 19:30 alle 22:30 (con ultimo ingresso alle 21:40) ma, lo ricordiamo, resteranno chiusi il Parco reale e il Giardino Inglese che non potranno essere ammirati sotto la tenue luce della luna.

L’evento è patrocinato da MiBAC, l’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, con il contributo della SIAE e in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Il programma di Festa della Musica prevede ben 10000 eventi che si svolgeranno nei luoghi più disparati della Penisola, come musei, biblioteche, aeroporti…

La Festa della Musica nasce il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.

Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno. Nel 2018 le città partecipanti all’evento sono state circa 700.