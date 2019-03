Festa della Donna: Ecco Perchè si Regala il Fiore della Mimosa

Sta per arrivare l’8 Marzo, giorno della Festa della Donna.

Ma vi siete mai chiesti perché si regala una bella mimosa e non un altro fiore?

Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda…

Dal 1977 la Festa della Donna è un evento internazionale.

In tutto il mondo, infatti, vengono fatte manifestazioni e festeggiamenti per ricordare le lotte sociali e politiche che le donne hanno affrontato per ottenere diritti che, per l’uomo, sono normali da sempre.

Tuttavia il fiore di mimosa è un’usanza tutta italiana.

Festa della Donna: Ecco Perchè Viene Regalato il Fiore della Mimosa

Perché per la Festa della Donna si regalano mimose?

In realtà, le mimose si regalano solo in Italia.

L’idea delle mimose qui da noi fu proposta da tre donne dell’UDI (Unione Donne Italiane) nel 1946, dopo la fine della guerra, perché era uno dei pochi fiori che fiorivano in quel periodo e perché costava poco.

Furono Rita Montagnana, moglie di Palmiro Togliatti, Teresa Noce e Teresa Mattei che in una lunga riunione decisero di adottare la mimosa come fiore simbolo da regalare nella giornata dell’8 marzo.

Inizialmente il fiore scelto per festeggiare le donne, era la violetta, fiore simbolo della sinistra europea.

Ma proprio le donne dell’UDI si opposero per diversi motivi: la violetta era difficile da trovare e soprattutto era molto costoso.

Da qui l’idea della mimosa.

Teresa Mattei, la partigiana Chicchi, orgogliosa, comunista ‘eretica’, scomparsa nel 2013, raccontò che la mimosa era il fiore che i partigiani erano soliti regalare alle staffette.

“Mi ricordava la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente”, disse un 8 marzo di vari anni fa commuovendosi guardando le tante donne sfilare con il fiore (prima che diventasse occasione di business commerciale).

In realtà, però, già durante il Fascismo, nei luoghi di lavoro, soprattutto in fabbrica, le donne avevano cominciato a regalarsi tra loro un rametto di mimosa.

Veniva portato un grande ramo e chi voleva ne prendeva un pezzetto e lo regalava ad una collega, ad una amica: era un segno di sorellanza, di vicinanza, di riconoscimento, del lottare insieme per i diritti delle donne.

Insieme: infatti un rametto di mimosa è composto da tanti pallini, non è mai solo.

È un fiore collettivo, composto, cioè, da tante individualità, tanti pezzetti singoli che, insieme, compongono il fiore.

La Pianta della Mimosa

Originaria della Tasmania, si è facilmente diffusa in Europa a partire dal 1800.

Si sviluppa soprattutto in zone con clima temperato e non resiste a temperature troppo rigide. La mimosa produce fiori gialli molto profumati.

Si sviluppano in pannocchie composte da un incredibile numero di capolini morbidi (possono arrivare fino a 100!).

Vanno a ricoprire i rametti sottili della pianta che può raggiungere altezze fino a 10 metri.

Le foglie sono lunghe fino a 12 cm e sono costituite da altre foglioline più piccole, di colore simile all’argento.

La pianta fiorisce da gennaio a marzo nelle zone a clima temperato, mentre al Nord Italia, dove fa più freddo, dirada la fioritura a febbraio inoltrato.

I fiori restano sulla pianta almeno per un paio di mesi.

Subito dopo compaiono piccoli frutti che somigliano a dei legumi.

Inizialmente di colore verde, poi diventano bruni-nerastri.

Purtroppo la mimosa sopravvive per poco tempo, soccombendo al gelo e sotto altre piante più resistenti.