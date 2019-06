Festa del libro in Mediterraneo: stasera a Maiori omaggio a Lucio Battisti

Sarà un vero e proprio omaggio a Lucio Battisti la serata di domani sera al Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo a Maiori.

L'evento che inizierà alle 19.30 rientra nella 25esima serata di Festa del Libro in Mediterraneo, ed è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Maiori. Alfonso Bottone si intratterà con Amalia Mancini autrice di "Emozioni private. Lucio Battisti, una biografia psicologica" edito da Arcana.

“Emozioni private” è un testo prezioso nella sterminata bibliografia battistiana. La vita e le opere del grande artista scomparso vent’anni fa sono oggetto di un’accuratissima ricerca di informazioni condotta da Amalia Mancini attraverso i giudizi di chi lo ha frequentato più da vicino, a cominciare da Mogol, che in una lunga conversazione con l’autrice svela molti segreti della sua amicizia e della sua fertile collaborazione con Lucio.

La ricerca effettuata dall’autrice, reatina come Battisti, mette in luce una personalità che nei suoi tratti esteriori e nei suoi discreti comportamenti di uomo di spettacolo non manifestava a tutti la sua intima essenza, così bene trasmessa invece nella sua musica. Già nella prima parte del volume sono posti in rilievo quei temi che verranno poi ripercorsi nella seconda parte, che analizza le singole opere: il tema dell’amore, della malinconia, della libertà, della natura, dell’ecologia, della paura, dell’alienazione, della solitudine, del timore di una catastrofe naturale e umana.

«Ascoltare significa qualcosa» dice Lucio, e riascoltare può essere un’operazione stimolante e coinvolgente. Questo libro, perciò, stimola e coinvolge trascinando a sua volta il lettore che viene sospinto a risentire parole e musica dell’opera di Lucio Battisti, immortale nel suono e nel ricordo.

A ricordare le emozioni musicali dei testi di Lucio Battisti il M° Roberto Ruocco. Ad Amalia Mancini sarà consegnato da Mario De Iuliis, presidente del Comitato Provinciale di Salerno dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, il Premio UNPLI "Autore emergente". Sarà poi Anna Bruno, ideatrice e organizzatrice del Premio Scriptura, gemellato con la XIII edizione di Festa del Libro in Mediterraneo, a consegnare un riconoscimento "speciale" al cantautore Mino Remoli, autore di "Breve storia della canzone napoletana" pubblicato da Homo Scrivens.