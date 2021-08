Ferragosto sold out in Campania: Costa d’Amalfi presa d’assalto

Ferragosto da tutto esaurito in Costiera Amalfitana e in Campania in generale. Sono tantissimi gli italiani alla riscoperta del nostro territorio che si sono diretti non solo nelle mete di mare ma anche in montagna.

A rivelare i dati è l’Osservatorio Turistico Extralberghiero Abbac, che dopo molti mesi ritorna ad emettere un bollettino sulla presenza turistica nelle strutture ricettive della Campania.

Il presidente dell’Abbac, Agostino Ingenito, ha dichiarato: “Sembra di ritrovarsi a registrare i trionfanti dati pre pandemici. Ferragosto da sold out e buoni riscontri per le ultime settimane di agosto con proiezioni positive per settembre, varianti e indici Rt permettendo. Tanti turisti di prossimità e italiani circa il 75% e in percentuale ridotta ( 25% ) stranieri. Prese d’assalto le nostre strutture delle località turistiche maggiori ma riscontriamo dati positivi anche per le aree interne con buone percentuali per l’Irpinia, Sannio e Alto Cilento”.

“Trend in crescita rispetto allo scorso anno per il Cilento, scoppiano le isole del Golfo con Capri, Ischia e Procida e va bene anche l’area flegrea e domizia. La città di Napoli tiene e segna risultati incoraggianti anche per settembre. Bene Salerno, e si registrano trend positivi anche per l’area metropolitana di Napoli, buoni i dati di occupazione camere e locazioni a Pompei, Ercolano, Portici, e l’area torrese stabiese. In tanti anche alla riscoperta delle aree interne con soglie anche dell’85% a ferragosto e nelle prossime due settimane in Irpinia e nel Sannio” – continua Ingenito.

In tanti hanno optato per case singole e soluzioni indipendenti ma l’attenzione rivolta verso le precauzioni anticovid hanno convinto molti a fidarsi anche delle nostre strutture ricettive come bed and breakfast ed affittacamere che stanno mantenendo una rigorosa attenzione verso tutte le prescrizioni imposte.

“Ci manca quell’importante 30% che la primavera consente di registrare in tempi non pandemici – continua Ingenito – Anche sui prezzi, vi è uniformità e sono tanti gli operatori che hanno mantenuto i prezzi dello scorso anno pur ritrovandosi a dover inseguire redditi dopo le enormi passività dei mesi di restrizione. Si registrano casi di abusivismo e di improvvisati anche nelle città . Su questo fronte continuiamo a chiedere maggiore rigore della Regione che ha introdotto il codice univoco ma non lo obbliga di farlo inserire ai portali di prenotazione” .

Gradito ed apprezzato il percorso delle vie del mare ma che andrebbe ulteriormente potenziato soprattutto per alleggerire le trafficate strade della Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina.