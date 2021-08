Ferragosto in Campania, De Luca: “Difficile ma divertiamoci con responsabilità”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto ai suoi cittadini senso di responsabilità anche in occasione dei festeggiamenti di Ferragosto.

Con un messaggio pubblicato sui social ha chiesto la collaborazione degli esercenti oltre che degli avventori dei locali.

“Nella giornata di Ferragosto, di vacanza e di riposo per tanti dopo un anno pesante e difficile, rivolgo un invito, in primo luogo ai giovani, a divertirsi con responsabilità e prudenza – scrive De Luca – alle forze dell’ordine e ai gestori dei locali a far rispettare le norme di sicurezza e soprattutto un forte ringraziamento agli operatori della sanità, al personale impegnato nella campagna vaccinale, e a tutti gli addetti che anche in queste ore garantiscono i servizi pubblici essenziali per i cittadini“.

Quella di oggi è una giornata molto particolare con molte località turistiche della Campania prese letteralmente d’assalto dai visitatori.

Questo ovviamente non deve far abbassare il livello di guardia rispetto all’emergenza Covid che al momento ha ancora la priorità rispetto alle abitudini di tutti.