Federico Gregucci si è fatto conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne.

All’interno del programma ha conosciuto Clarissa Marchese, tra i due è sbocciato l’amore che li ha portati all’altare pochi anni dopo.

Federico Gregucci oggi: età, moglie, figli, lavoro e vita privata

Federico Gregucci è nato a Roma il 2 Agosto del 1989, è figlio d’arte, il padre Angelo è stato calciatore e attualmente è allenatore.

Si da piccolo Federico ha cercato di seguire le orme del padre. Ha giocato come attaccante in diverse squadre come nell’US Ambra e Palestrina 1919 rispettivamente in prima e in seconda categoria.

Nel 2016 il calciatore romano ha fatto il suo ingresso nello studio tv di Uomini e Donne per corteggiare l’ex Miss Italia, Clarissa Marchese.

Gregucci è arrivato però a trono già iniziato ma in brevissimo tempo è riuscito a conquistare la fiducia e il cuore della tronista la quale, nel giorno tanto atteso della scelta, si è dichiarata a lui.

I due stanno vivendo la loro storia lontano dalle telecamere tanto che il 30 di maggio di quest’anno i due si sposeranno.

Sono stati proprio Federico Gregucci e Clarissa Marchese a raccontare che sono felicissimi e che vivono negli Stati Uniti.

L’11 marzo 2020 nasce la piccola Arya, desiderata fortemente dai genitori. La bambina ad oggi ha un anno e mezzo e spesso la si vede nelle storie instagram dei genitori.

La famiglia Gregucci, sprizza amore da tutti i pori e con l’arrivo della piccola Arya, si può dire che tutti i loro sogni hanno preso vita.