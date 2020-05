Fase 2 in Campania: da domani aprono negozi e parrucchieri. Il 21 maggio bar e ristoranti

Partirà domani, 18 maggio, anche in Campania la tanto attesa Fase 2 con l’apertura delle attività commerciali.

Domani riapriranno subito le saracinesche i negozi, i barbieri, i parrucchieri ed i centri estetici mentre bar, pizzerie, bub e ristoranti dovranno aspettare giovedì 21 per la riapertura.

Vediamo allora tutte le riaperture di domani, 18 maggio, in Campania:

Negozi e centri commerciali

Domani riaprono i negozi e in Campania potranno anche avere un orario dilatato: dalle 7 alle 23 e potranno essere aperti anche la domenica e nei festivi. All’ingresso dei centri commerciali e dei supermercati potrà essere misurata la febbre e si dovrà mantenere la distanza di 1 metro. Per i negozi di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela dei guanti monouso per poter scegliere la merce.

Parrucchieri e centri estetici solo su prenotazione

Da domani in Campania riaprono anche i parrucchieri, barbieri e centri estetici ma possono accogliere i clienti soltanto su prenotazione. I titolari di questi servizi dovranno mantenere l’elenco delle presenze per 14 giorni e non sarà permesso l’accesso ai clienti con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Per i centri estetici sarà obbligatorio, per gli operatori, la visiera oltre a guanti e mascherine. E l’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

A partire da giovedì 21 maggio potranno invece riaprire ristoranti, pizzerie, bar e pub.

La ristorazione

A differenza di quanto previsto dalle indicazioni nazionali, in regione ci saranno distanziamenti più tolleranti, soprattutto per i piccoli ristoranti. Questo perché con le normative nazionali, ovvero un distanziamento di 2 metri tra un cliente e l’altro, circa il 70% dei ristoratori in Campania lascerebbe le serrande abbassate.

Dal 18 maggio in Campania sarà possibile muoversi liberamente all’interno della regione senza autocertificazione. A partire dal 3 giugno, invece, ci saranno ulteriori possibilità di spostamento. Tra queste il trasferimento tra regioni senza alcun limite, anche per il raggiungimento delle seconde case. Via libera alle vacanze senza restrizioni, anche per i viaggi all’estero.

Ovviamente questi provvedimenti resteranno in atto se la curva dei contagi resterà bassa, in caso di nuovi focolai o una risalita dei casi il Governo potrebbe adottare nuovamente delle misure più restrittive.