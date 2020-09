Fake news sulla riapertura delle scuole in Campania: la falsa ordinanza che gira sul web

Sta girando dalla serata di ieri in rete, sui social e sugli strumenti di condivisione digitale (come WhatsApp) una falsa ordinanza su carta intestata della Regione Campania, perfettamente contraffatta, riguardante la data di apertura dell’anno scolastico.

A smentire categoricamente la fake news è lo stesso Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che afferma, prima di tutto, che la data di apertura dell’anno scolastico non si decide attraverso un’ordinanza, ma attraverso una delibera di Giunta.

“Ribadiamo, come abbiamo già comunicato, che sarà convocata per inizio settimana prossima un’apposita riunione della Giunta regionale per decidere in tal senso – ha affermato De Luca -. Per evitare confusione e false informazioni, vi invitiamo a seguire soltanto le comunicazioni che trovate, per quanto concerne la Regione Campania, sul sito istituzionale, sul Burc e sulle pagine social certificate, utilizzate per tenervi costantemente e puntualmente aggiornati”.

Proprio ieri, durante il consueto appuntamento settimanale sull’emergenza Covid, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affrontato anche il tema della riapertura delle scuole.

“Ad oggi la situazione non è delle più favorevoli e non è tale da far riaprire in tranquillità la scuola il prossimo 14 settembre. Anche l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha chiesto alla Regione Campania di rinviare l’inizio delle lezioni dal momento che i comuni non sono pronti a riaprire in tranquillità. Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere come quello delle aule, dei trasporti, dei test al personale scolastico e la misurazione della temperatura agli alunni” – ha riferito De Luca.