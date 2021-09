Fabio Caressa è uno dei giornalisti, commentatori sportivi e conduttori televisivi più amati dal grande pubblico, soprattutto quello del calcio il suo nome è spesso accostato a quello della moglie, Benedetta Parodi.

Chi é Fabio Caressa: età, moglie, esperienza lavorativa e vita privata

Nato a Roma il 18 aprile 1967 inizia a lavorare in televisione nel 1986 per Canale 66 dove conduce una rubricadi calcio internazionale denominata Golmania.

Notato da Sandro Piccinini, passa nella redazione sportiva di TeleRoma 56, per la quale condurrà per quattro anni il TG sportivo. T

iene la prima radiocronaca in occasione della partita Cesena-Lazio, valida per il campionato di Serie B 1986-1987.

Negli anni seguenti, durante il corso di laurea in Scienze politiche alla LUISS, comincia a seguire per diverse emittenti radiofoniche la Lazio e la Roma nelle partite in trasferta.

Nel 1990, nelle vesti di coautore e consulente produttivo e giornalistico, cura il film ufficiale del campionato mondiale di calcio di Italia ’90.

Un anno dopo viene scelto per comporre la squadra dei telecronisti della neonata pay-tv Tele+. Nel 1991 conduce la prima telecronaca, per Tottenham-Leeds Utd di Premier League, in differita.

Diventa giornalista professionista nel 1994 e viene promosso nella stagione sportiva 1997-1998 a voce principale nei posticipi trasmessi da Tele+ e si alterna con Massimo Marianella fino al 2002.

Dall’11 luglio 1999 è sposato con la giornalista Benedetta Parodi, da cui ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

Insieme a Beppe Bergomi forma una delle più celebri coppie di telecronisti di Sky Sport. I due sono stati i telecronisti ufficiali della serie di videogiochi calcistici FIFA fino al 2014.

Ha collaborato con diverse testate giornalistiche quali Guerin Sportivo, Totoguidascommesse, GQ e La Gazzetta dello Sport e siti Internet quali Sportal.

Nel 2010 conduce, su Discovery Channel, la rubrica calcistica Com’è fatto il calcio dove spiega scientificamente il gioco del calcio.

Nel corso delle Olimpiadi 2012 a Londra, per la prima volta nella sua carriera è telecronista delle gare di nuoto insieme agli ex nuotatori Massimiliano Rosolino e Cristina Chiuso.

Dal 1º luglio 2013 al 10 marzo 2016 è condirettore ad interim di Sky Sport, con delega a Sky Sport 24, quando diviene direttore di Sky Sport 24.

Ricopre questo ruoli fino a dicembre 2016, quando diviene uno dei condirettori di Sky Sport con delega al programma Sky Calcio Club.

Il mondiale del 2006

Durante il mondiale di calcio del 2006 in Germania è stato scelto da Sky Sport, per commentare tutte le partite dell’Italia.

Dopo la semifinale contro la Germania l’emittente televisiva tedesca ZDF ha riproposto gli ultimi concitati minuti della telecronaca di Caressa.

Curiosità

Il videogioco per PC e console FIFA World Cup 2006, prodotto da EA Sports, si avvale per la prima volta del commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

La stessa esperienza si è ripetuta per tutti i titoli successivi della serie EA Sports fino all’edizione di FIFA 14.

Fabio Caressa, affiancato al commento tecnico di Luca Marchegiani è la voce ufficiale dei videogiochi PES 2015, PES 2016, PES 2017, PES 2018 e PES 2019

Una delle curiosità su Fabio Caressa di cui si parla poco è la sua passione per la cucina, l’uomo ama dedicarsi alla realizzazione di piatti particolari.

Ama passare del tempo in famiglia con la moglie e i tre figli, allontanandosi completamente dagli impegni lavorativi.