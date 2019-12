Primo fine settimana di dicembre da trascorrere tra tantissimi eventi, sagre e mercatini di Natale che ci accompagneranno fino al prossimo mese di gennaio.

Anche questi giorni del 7 e 8 dicembre è possibile divertirsi in vari paesi della Costiera Amalfitana e a Salerno.

«Tradizionatale» – Praiano

Il Comune di Praiano ha definito il programma degli eventi e delle manifestazioni che si svolgeranno durante le festività natalizie. Sabato 7 dicembre si terrà la prima iniziativa dedicata ai bambini “NATALE è … la FESTA DEI BAMBINI”. Alle ore 15.00 in piazza San Luca in fantasista HAPPY CLOWN con grandi abilità tecniche lascerà il pubblico divertito e incantato. Verticalismo, giocoleria e abilità con il mono-ciclo. A cura di la Baracca dei Buffoni. Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 18.00 nella Chiesa di San Luca Ev. si terrà il concerto AN ARPERC ENSAMBLE con la partecipazione di Annalisa Madonna. Il Progetto vuole ridonare all’arpa quel compito di strumento popolare che negli ultimi secoli ha perso. L’ensamble ci porterà alla riscoperta delle magiche sonorità Natalizie Internazionali riprodotte in una chiave unica con strumenti suonati magistralmente da eccellenti artisti partenopei. E’ possibile consultare il programma completo del Natale di Praiano cliccando qui.

Mostra d’Arte Presepiale – Maiori – Chiesa di S. Francesco Sarà inaugurata sabato 7 dicembre alla Chiesa Convento di S. Francesco a Maiori l’ VIII Mostra d’Arte Presepiale. Si tratta di una tradizione che va avanti ormai da anni, giunta all’ottava edizione, che richiama l’attenzione di migliaia di persone che non mancano di ammirare le opere messe in mostra da vari artisti del territorio costiero e campano.

La Caccia – Monteperdido: trama, cast e anticipazioni ultima puntata Programmi Tv Redazione Campania - E' partita domenica 10 novembre, la nuova serie tv di Canale 5 "La Caccia: Monteperdido".Protagonista è Megan Montaner nei panni dell'investigatrice Sara Campos, incaricata... L’inaugurazione della mostra sarà sabato 7 dicembre alle 18.30 con l’apertura del “Presepe Monumentale” dei fratelli Accardo di Torre del Greco arricchito dai pastori della collezione dell’Associazione Presepiale città di Maiori. A seguire il concerto di canti polifonici della trazione natalizia a cura del Coro Polifonico “Ave Maris Stella” di Maiori. accardo torre del greco e pastori collezione associazione. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2020 alle 19.00 ed è ad ingresso libero e sarà aperta nei giorni feriali dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 mentre nei giorni festivi sarà aperta dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.30. I giorni 24 e 25 dicembre la mostra resterà aperta solo di mattina.

Christmas Experience – NH Convento – Amalfi Christmas Experience – NH Convento – Amalfi

Anche quest’anno l‘NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi sarà lo scenario unico della Christmas Experience. Durante tutto il mese di dicembre la struttura ricrea al suo interno un’atmosfera unica: un percorso illuminato da luci e decorato da un vero e proprio Fil Rouge condurrà infatti gli ospiti, dall’ingresso dell’hotel fino al Chiostro e alla Terrazza dei Cappuccini, alla scoperta dell’esclusiva struttura di NH Hotel Group.Cuore pulsante del Natale di NH Collection Grand Hotel Convento d’Amalfi il Chiostro arabo-normanno del XIII secolo che, per l’occasione, si illuminerà di bianco e rosso accogliendo nei suoi spazi e nella sua Loggia un magnifico albero. Qui il programma completo della manifestazione. “Magie al Convento” – Tramonti

Il 7 e 8 dicembre a Tramonti si terrà l’evento Magie al Convento nel suggestivo Chiostro del Convento di San Francesco a Polvica. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco Tramonti, con l’intento di far respirare e vivere l’aria del Natale a grandi e piccini. Sabato 7 dicembre a partire dalle ore 16 ci sarà l’animazione per bambini, spettacolo e intrattenimento con la collaborazione dell’Associazione Nuovi Orizzonti, coro di natale a cura di Reghinna Pacis, e l’atteso arrivo di Babbo Natale. Domenica 8 dicembre, invece, Magie al Convento si svolgerà dalle 11.00 alle 21.00 e prevede mercatini di Natale e, dalle 16.00, animazione e spettacoli per bambini con la presenza di Babbo natale, clown, mago comico, palloncini, zucchero filato e il teatro dei burattini. Il tutto sarà accompagnato dai Mercatini di Natale, con presepi in esposizione, tanta animazione per bambini, neve artificiale, dolci, cioccolata calda, castagne e vino. Inoltre i bambini potranno diviertirsi alla casetta di Babbo Natale e non mancheranno castagne e vino offerti dalla Pro Loco Tramonti e zeppole e dolci di Natale. A rendere ancora più incantevole l’atmosfera la neve artificiale. L’ingresso all’evento è gratuito.

Presepe Vivente – Agerola

Ad Agerola si rinnova la tradizione del Presepe Vivente che quest’anno festeggia la sua trentaduesima edizione. Nei giorni del 7 – 21 – 26 – 29 Dicembre 2019 e del 4 Gennaio 2020, dalle 16.30 alle 21.00 la Parrocchia di San Martino Vescovo di Campora e la Pro Loco di Agerola allestiranno nella frazione del Comune uno dei presepi più suggestivi del nostro territorio. Ripercorrendo le viuzze del centro storico di Campora, il visitatore potrà apprezzare la realtà sociale e religiosa della rievocazione della nascita di Gesù, entrerà in simbiosi con i duecento personaggi figuranti e avrà un’occasione unica di riflettere e meditare sul rinnovato messaggio di pace che la grotta vorrà trasmettere. L’ingresso al Presepe è gratuito, ma per soli 6 euro sarà possibile degustare anche i piatti della grande tradizione culinaria agerolese, che racchiudono secoli e secoli della nostra storia. Il menù degustativo del Presepe Vivente comprende bocconcino di fior di latte; fetta di pizza del contadino; pasta e patate all’agerolese; montanara napoletana; zeppola di Natale e bicchiere di vino. Chi degusterà il menù avrà come regalo una ciotola ed un bicchiere in terracotta.

Accensione Albero di Natale – Salerno E’ tutto pronto a Salerno per l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Portanova che sarà inaugurato sabato 7 dicembre alle 17.00. L’inaugurazione sarà preceduta alle 16.30 dall’esibizione del coro Friends for Gospel a cui segue, alle 17.00, l’accensione dell’albero con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli accompagnati dai bambini dell’istituto Smaldone. L’albero di Natale di quest’anno è alto ventisei metri, è di colore verde ed è decorato con nastri fiocchi e sfere dorate ed argentate. L’albero è illuminato da 409.500 lampade led a basso consumo energetico ma ad altissima luminosità di colore argento ed oro. A coronare il tutto degli eleganti fiori bianchi. A seguire Presidente e Sindaco procederanno anche all’accensione delle Luminarie Natalizie in piazza Caduti di Brescia nella Zona Orientale del capoluogo. Stelle di Natale dell’ AIL

Torna anche quest’anno, e pure in Costiera Amalfitana, l’appuntamento con le Stelle di Natale dell’AIL nelle maggiori piazze italiane. L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si svolgerà il 6, 7 ed 8 dicembre in 4800 piazze italiane grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. I fondi raccolti saranno impiegati per finanziare la Ricerca, potenziare il servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini, sostenere le Case Alloggio, finanziare i servizi Socio-Assistenziali alle famiglie, supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia, i Centri di Trapianto di Cellule staminali e i laboratori per la diagnosi e la ricerca e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

L’Immacolata in Costiera Amalfitana

Domenica 8 dicembre la Chiesa Cattolica festeggia l’Immacolata Concezione, un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. In Costiera Amalfitana questa ricorrenza, che di fatto sancisce l’inizio del periodo natalizio, è molto sentita e viene festeggiata con Messe, suoni di zampogne e processioni. la Chiesa Cattolica festeggia l’, un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. In Costiera Amalfitana questa ricorrenza, che di fatto sancisce l’inizio del periodo natalizio, è molto sentita e viene festeggiata con Messe, suoni di zampogne e processioni. Qui tutte le processioni in Costiera Amalfitana. Fiabe per Luci d’Artista – Salerno – Augusteo

Anche quest’anno si ripete a Salerno la magia di “Fiabe per Luci d’Artista”, giunta alla sua quarta edizione. Il mini cartellone, messo in piedi dalla Compagnia dell’Arte di Antonello Ronga, grazie al sostegno di Confcommercio Campania – sede di Salerno e Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno rientra tra gli appuntamenti firmati da Luci d’Artista. Cinque i family show in programma al Teatro Augusteo di Salerno, ogni domenica, tutti concentrati dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020, il periodo delle feste più caldo che va dall’Immacolata alla Befana. Si comincia l’8 dicembre con “Oceania”, una storia senza tempo e senza età conosciuta in tutto il mondo che racconta di un’eroica adolescente alle prese con un viaggio avventuroso alla ricerca della la propria identità.

Mercatini di Natale – Castellabate (SA)

A Castellabate si terranno i Mercatini di Natale nei giorni 6-7-8 dicembre e poi nel weekend successivo del 13-14- 15 Dicembre. Già accese tante nuove installazioni luminose in centro e nelle frazioni di Lago, San Marco e Ogliastro Marina. Al Belvedere di San Costabile troveremo tante casette di legno in cui trovare sia le buone specialità gastronomiche della tradizione natalizia del Cilento come Zeppole, la buona pizza cilentana o gli Scauratieddi ed anche del buon artigianato locale con pitture e ceramiche, ricami e maglieria, gioielli e bigiotteria, borse, cesti e tanto altro. I Mercatini si trovano da Piazza Perrotti, di lato al Castello dell’Abate e continuano verso la Basilica Pontificia passando sotto il campanile e proseguendo fino alla Piazzetta. Per i piccoli lo spettacolo dei burattini di Rosario Mercurio, la “Casa di Babbo Natale”. Durante i giorni dei mercatini natalizi ci saranno anche e visite guidate al Borgo Medioevale, alla Basilica Pontificia e al suo Presepe, al Museo di Arte Sacra e alla Mostra dei Presepi ed al Castello Medioevale.