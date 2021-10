Eventi in Campania: ecco cosa fare ad Halloween

Anche quest’anno il giorno più spettrale di tutti è giunto: questa domenica si festeggia Halloween e molti sono gli eventi a cui partecipare.

Eccone alcuni:

31 ottobre: eventi spettrali per trascorrere Halloween

Cena con delitto Halloween 2021

A Piano di Sorrento, come ogni anno, il Blossoms Pub offre un evento senza eguali per trascorrere in compagnia la notte degli spettri.

In collaborazione con i Barattoli Cosmici, infatti, questa sera sarà allestita una cena-spettacolo con tanto di delitto!

Il tema di quest’anno, come annunciano sulla loro pagina social sarà “I pirati dei cadaveri”.

Tra risate e buon cibo in sala faranno la loro apparizione personaggi bizzarri e tramite indizi e interrogatori l’obiettivo sarà quello di catturare l’assassino e scoprire l’arma del delitto ed il movente!

Una serata all’insegna del mistero, dove chiunque può essere il detective vincente gustando un antipasto misto, pizza ed un dessert.

Il prezzo del menù è di 25 euro per gli adulti e 20 per i bambini (senza antipasto).

Per info e prenotazioni contattare i seguenti numeri:

3339521200

081 5321827

Ritornano ‘e cunte d’a paura: Marcovaldo libreria propone zucche e laboratori

Il divertimento durante questo giorno non è riservato solamente ai grandi; infatti a Cava dei Tirreni la libreria Marcovaldo offre ai più piccoli un pomeriggio da paura!

Sia oggi, 31 ottobre, che il 2 novembre alle ore 18 i bambini potranno ascoltare le storie da brividi di Flavia d’Aiello su Marialonga, il Gatto Mammone e altri personaggi della tradizione campana.

Ogni bambino inoltre potrà scegliere la propria zucca e decorarla come desidera!

C’è solo una regola: indossare un abito “oscuro”!

Il costo è di 20 euro e comprende: spettacolo, laboratorio, merenda e cestino di dolci.

Per prenotare un posto è necessario contattare su Whatsapp il seguente numero ed indicare il giorno scelto tra il 31 e il 2:

3284163102

Happy Halloween a Campagna

l’Halloween dei bambini non finisce qui!

Il comune di Campagna, in provincia di Salerno, infatti, ha organizzato giochi, baby dance e trucco per i più piccoli.

La giornata inizierà alle 15:30 in piazza e proseguirà con la sfilata dei bambini lungo via Giudeca. Una volta arrivati in piazza i piccoli saranno accolti da un suggestivo spettacolo di magia.

Poi alle ore 17: 30 i piccoli si recheranno nella pasticceria Facenda per degustare zucchero filato e dolciumi.

La giornata si concluderà con con uno spettacolo di giocoleria.

La redazione di Amalfinotizie augura a tutti un buon Halloween!