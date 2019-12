Eventi e Sagre in Costiera e in Campania: tutti gli appuntamenti del 21 e 22 dicembre

Terzo fine settimana di dicembre da trascorrere tra tantissimi eventi, sagre e mercatini di Natale che ci accompagneranno fino al prossimo mese di gennaio.

Anche questi giorni del 21 e 22 dicembre è possibile divertirsi in vari paesi della Costiera Amalfitana e a Salerno.

Partiamo dagli appuntamenti in Costiera Amalfitana:

Visite gratuite al Museo Archeologico Romano – Positano

Da oggi 21 a lunedì 23 dicembre sarà possibile visitare il Museo Archeologico Romano di Positano gratuitamente. L’iniziativa, rivolta ai residenti, accompagnerà quanti avranno la possibilità di visitare il Mar nella storia di Positano. Ad annunciarlo il primo cittadino di Positano, Michele De Lucia con un post pubblicato sulla sua pagina facebook. Il museo sarà visitabile dalle 10.00 alle 16.00 (ultimo ingresso alle 15.30). Le visite, come di consueto, saranno effettuate ogni trenta minuti con gruppi non superiori alle 10 persone per tutelare lo stato di conservazione dell’affresco.

Villaggio di Babbo Natale – Parco la Pineta di Amalfi

Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto fino al 23 dicembre nel parco la Pineta tutta la giornata, di mattina dalle 11.00 alle 13.00 ci saranno le fiabe, animate da attori che interpreteranno i protagonisti delle storie più amate dai bimbi. Di pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00, oltre che Babbo Natale e i suoi amici fatati, ci saranno sempre nuovi laboratori creativi e un musical natalizio. Sabato 21 dicembre il laboratorio aperto a tutti i bambini ed a partecipazione libera è “Crea la tua calza”. Domenica 22 dicembre, sempre nel pomeriggio, Babbo Natale con Elfi e Nataline, tombolata con regali per tutti i partecipanti, selfie box a tema natalizio. Martedì 23 dicembre, il pomeriggio sarà arricchito anche da due repliche del musical per bambini “Il Grinch”.

“Quis ut Deus” – Vettica di Amalfi

Andrá in scena sabato 21 dicembre alle 19.30 alla chiesa di San Michele Arcangelo di Vettica di Amalfi la rappresentazione “Quis Ut Deus” realizzato dall’associazione Kaleidos e Miro Performers e gode del patrocinio del comune di Amalfi. La rappresentazione narra della storica lotta tra il bene e il male vissuta ed espressa attraverso una reminiscenza scenica di stampo sacro e contemporaneo. Quius ut Deus nasce dall’unione tra l’innovazione artistica del teatro sperimentale e gli elementi della tradizione storico-religiosa. Un mix di linguaggi che spazia dalle tecniche performative al teatro di ricerca, con un canovaccio costruito dopo un attento studio storico, infatti non mancano le citazioni classiche dell’Apocalisse, in un’atmosfera che vede l’alternarsi di soggetti storici e intrecci di ballate di epoca e musica elettronica. Ricordiamo che l’ingresso all’evento é gratuito.

“Joy to the world” – Maiori

Si svolgerà a Maiori, Domenica 22 dicembre, nell’intima e raccolta Chiesa del Carmine, “Joy to the world” il secondo Concerto di Natale del Coro Pueri Cantores “Cantate Domino”. Pensato come intenso momento di riflessione in preparazione alla celebrazione del Natale del Signore, vedrà i piccoli cantori della città tracciare un ideale percorso nella cultura Europea attraverso l’esecuzione dei brani più significativi della nostra tradizione, sia popolare che d’autore. A questo incedere diastratico si alternerà, in una sorta contrappunto, un percorso diacronico attraverso le pagine più belle della poesia e della prosa legata al Natale europeo dal XVI sec. ad oggi. Il Coro sarà accompagnato in entrambe le serate da un Ensemble strumentale che vedrà al pianoforte e all’organo lo stesso direttore, alla chitarra Roberto Pisani, al clarinetto Paolo D’Amato, Dario Ferrigno e Mariagrazia Proto e Salvatore Ruocco al Mandolino. L’evento si replicherà domenica 5 gennaio nell’accogliente atmosfera della Chiesa Parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita nell’omonima frazione della città. I concerti si concluderanno con un dolce momento conviviale con una degustazione di zeppole e cioccolata calda.

Presepi viventi e artistici allestiti nei comuni della Costiera Amalfitana

Con l’arrivo delle festività natalizie in Costiera Amalfitana sono stati allestiti tantissimi presepi sia viventi che artistici. Ad Agerola la Natività più suggestiva della Campania. A Montepertuso il presepe-paese di Positano, con Presepe Vivente nel cuore della Montagna bucata. A Minori il Presepe Dipinto con più di 100 figure e la rappresentazione delle varie Natività dal ‘600 al ‘900. A Praiano c’è il presepe incastonato nella roccia. Qui l’elenco di tutti i presepi.

Apertura serale Reggia di Caserta

Sabato 21 dicembre la Reggia di Caserta sarà aperta eccezionalmente di sera. Si tratta dell’ultima apertura straordinaria del 2019 del complesso vanvitelliano. Per l’occasione il biglietto di ingresso per gli adulti costerà soltanto 3 euro per gli adulti, mentre i bambini entreranno gratis. Il palazzo reale borbonico, dalle 20.00 alle 22.45, aprirà le porte delle splendide sale degli Appartamenti storici per narrare l’affascinante storia della edificazione di una delle residenze reali più belle d’Europa. A piano terra i visitatori saranno accolti nel vestibolo inferiore del Palazzo con il racconto della posa della prima pietra avvenuta il 20 gennaio 1752 in occasione del compleanno del re Carlo di Borbone. Al primo piano invece si tornerà con la memoria alle ingegnose invenzioni di Luigi Vanvitelli per l’innalzamento delle colonne degli ingressi al Piano nobile. I visitatori potranno poi proseguire visitando gli Appartamenti storici e la sfarzosa Sala del Trono dove per l’occasione saraà raccontata la favola per bambini “C’era una volta un re, anzi due”. Ultima tappa la il Presepe del Settecento nella Sala Ellittica. Saranno invece chiusi Appartamenti del Settecento, Teatro di Corte, Parco e Giardino Inglese.

Beer Fest a Castel dell’Ovo – Napoli

Grande attesa a Napoli per il Beerfest, l’evento della birra artigianale che si terrà sabato 21 e domenica 22 dicembre nelle sale di Castel dell’Ovo. L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti, e Confesercenti, propone una selezione di ben diciassette tra i migliori birrifici artigianali, campani e italiani, apriranno i propri impianti di spillatura per quella che si preannuncia essere una manifestazione sulla birra artigianale tra le più suggestive realizzate in Italia, grazie alla location unica di Castel dell’Ovo. Oltre le birra all’evento ci saranno anche le specialità gastronomiche di Ciro Salvo (50 Panino), Leopoldo Infante (Taralleria Napoletana), Ciro Scognamillo (Poppella), Giovanni Gentile (Wapo Natural Food), Antonio Aliberti (Casa KBirr) e Pasquale Rinaldo (Cipajo e Ristorante D’Amore a Capri). Qui il programma completo dell’evento.

Festa del torrone e del croccantino – San Marco dei Cavoti (BN)

Grande festa anche il 21 e 22 dicembre 2019 con tanti ottimi croccantini nel borgo antico di San Marco dei Cavoti e con altri dolci speciali. E quest’anno la Festa del torrone e del croccantino a San Marco dei Cavoti ci presenta, nei primi tre weekend di dicembre, oltre un chilometro di mercatini e di animazione ma non solo perché ci saranno ben 5 aree tematiche, 25 manifestazioni, 24 esperienze sensoriali guidate, 19 esibizioni del croccantino live, 36 artisti di strada. Una grande festa dedicata alle eccellenze dolciarie del Sannio e dell’intera Campania.