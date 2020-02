Eventi e sagre in Costiera e in Campania: ecco cosa fare il 15 e 16 febbraio

Terzo fine settimana di febbraio da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno per tutto il mese di febbraio.

Anche questi giorni del 15 e 16 febbraio é possibile divertirsi in vari paesi della Costiera Amalfitana e in Campania.

Partiamo dagli appuntamenti in Costiera Amalfitana:

«Non ti pago» – Amalfi

Dopo il grande riscontro di pubblico, il Gruppo Filodrammatico “Tommaso d’Amalfi” comunica che saranno messe in scena due repliche della commedia “Non ti pago”. Le due replica saranno per sabato 15 febbraio e domenica 16 febbraio alle 17.30 al Salone del Centro di Solidarietà “Mons. E. Marini” di Amalfi. Il costo del biglietto è di 5 euro. Per info e prevendita è possibile contattare il numero 3382777425.

“Mare d’Amore” – Minori

Anche quest’anno Minori si propone come Città dell’Amore in Costa d’Amalfi in occasione di San Valentino e lancia l’iniziativa “Mare d’Amore”. Una stretta sinergia tra le attività economiche che dedicano a San Valentino iniziative, gastronomia, accoglienza e wellness e l’Amministrazione Comunale che ha realizzato con le associazioni locali un cartellone di eventi culturali, musica, teatro, convegni, presentazione di libri, escursioni e sano svago.Inoltre la piazza è stata allestita con un grande cuore luminoso, location ideale per immortalare momenti di gioia da condividere con gli amici sulle piattaforme social. A San Valentino (ma già da giovedì 13 e fino a domenica 15) a Minori si festeggia l’Amore. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale del paese costiero lancia l’hashtag #maredamore. Qui il programma completo dell’evento.

A San Valentino riaprono le Grotte di Pertosa con l’iniziativa #KissTicket

Il 14 febbraio 2020 hanno riaperto le Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo del Suolo e il Museo Speleo-Archeologico. Dopo la consueta chiusura invernale, necessaria per le opportune operazioni di manutenzione e soprattutto per garantire il fermo biologico della grotta, in occasione del weekend di San Valentino, la festa degli innamorati, l’intero sistema MIdA riapre al pubblico. Torna anche quest’anno il #KissTicket: tutte le coppie che verranno in visita alle Grotte pagheranno un solo biglietto anziché due. Per usufruire della promozione chiediamo agli “innamorati” di scambiarsi un gesto d’affetto in biglietteria: un bacio appassionato, un abbraccio disinteressato o una carezza affettuosa, piccoli gesti per celebrare ogni forma d’amore. Non sarà necessario essere fidanzati o sposati infatti, hanno diritto alla promozione amici, amanti, coppie genitori-figli o nonni-nipoti, anche suocera-genero o maestro-discepolo. La promozione è valida solo il 14, 15 e 16 febbraio e non cumulabile con altre agevolazioni. Inoltre il 15 Febbraio a San Faustino ricorre la Festa dei Single. La Fondazione ha pensato anche a loro. Solo per quel giorno per chi è single è previsto il 50% di sconto per il percorso da 100 minuti. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni 0975397037 o prenotazioni@fondazionemida.it

Sagra della “Purpetta ‘e Pastenaca” – San Valentino Torio (SA)

A San Valentino Torio fino al 16 febbraio si festeggia il Santo Patrono con il Saint Valentine in Love. Nella cittadina ci saranno le luci d’artista e eventi dedicati anche a tutti gli innamorati che trasformeranno la cittadina del Salernitano nella città dell’amore. In questa grande festa dell’amore anche un bell’evento gastronomico da non perdere, la 39ª sagra “d’a Purpetta ‘e pastenaca”, che si terrà sabato 15 e domenica 16 febbraio in piazza Spera organizzata e gestita dall’Azione Cattolica Parrocchiale di San Valentino Torio.

Il Carnevale Sarnese – Sarno

Domenica 16 febbraio si terrà a Sarno la seconda delle quattro sfilate del Carnevale Sarnese previ. Le altre belle e colorate feste del Carnevale di Sarno si terranno anche il 23 febbraio e poi nel tradizionale giorno del Martedì Grasso e cioè il 25 febbraio 2020. Domenica 16 febbraio 2020 – Festa dei Quartieri – 2 uscita. Alle ore 15.00 – I carri effettueranno un giro nel proprio quartiere di appartenenza.

Chocoliamo – Napoli

In pieno centro di Napoli, in piazza Dante, fino al 16 febbraio un San Valentino dolcissimo aspetta tutti i Napoletani con Chocoliamo la fiera del buon cioccolato. Una festa del cioccolato con un occhio particolare alla festa di San Valentino con tanti buoni prodotti e idee regalo per la festa degli innamorati.