Eventi e Sagre in Costiera e in Campania: ecco cosa fare l’8 ed il 9 febbraio

Secondo fine settimana di febbraio da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno per tutto il mese di febbraio.

Anche questi giorni dell’8 e 9 febbraio è possibile divertirsi in vari paesi della Costiera Amalfitana e in Campania.

Partiamo dagli appuntamenti in Costiera Amalfitana:

«Non ti pago» – Amalfi

Dopo il grande riscontro di pubblico, il Gruppo Filodrammatico “Tommaso d’Amalfi” comunica che saranno messe in scena due repliche della commedia “Non ti pago”. Le due replica saranno per sabato 15 febbraio e domenica 16 febbraio alle 17.30 al Salone del Centro di Solidarietà “Mons. E. Marini” di Amalfi. Il costo del biglietto è di 5 euro. Per info e prevendita è possibile contattare il numero 3382777425.

“La Ribalta” con un tributo a Eduardo De Filippo – Ravello

Lo storico gruppo teatrale di Ravello “La Ribalta” ritorna in scena per il 44esimo anno consecutivo e lo fa con un tributo ad Eduardo De Filippo. Due i testi che verranno rappresentati nel Teatro di Villa Rufolo: Bene mio e core mio dal gruppo storico e I Fantasmi… esistono?, liberamente tratta da Questi Fantasmi! dai ragazzi de La Ribalta OFF. Da venerdì 7 a lunedì 10 febbraio (ore 19) protagoniste le vicissitudini dei fratelli Savastano, personaggi principali di quella che lo stesso Eduardo definì “la più napoletana delle sue commedie”.

A’ Fest du Puorc – Puglianello (BN)

Fino a domenica 9 febbraio ritorna a Puglianello, in provincia di Benevento, A’ Fest du Puorc che vuole ricordare e valorizzare le antiche tradizioni sannite ed in particolare quella inerente l’uccisione del maiale. Gli stand aperti alle ore 19, e la domenica ci sarà anche l’apertura alle ore 12, e tante degustazioni di specialità della cucina della zona con ottima carne di maiale allevata e macellata da allevatori locali. Oltre agli stand gastronomici, che proporranno i prodotti locali e il buon maiale della zona, ci sarà sempre un’attività di animazione e spettacoli musicali, balli di gruppo e musica popolare. La domenica ci sarà anche una sfilata in costume d’epoca, che percorrerà le strade del Paese.

Il Carnevale Palmese – Palma Campania (NA)

Fino al 26 febbraio si svolgerà il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania in provincia di Napoli e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera che seguono il tema proposto dalla singola quadriglia, suonando gli strumenti della tradizione partenopea come triccheballacche, tamburelle, scetavajasse, putipù, acciarini, campanacci. Sabato 8 febbraio 2020 ci sarà il Ratto… sotto le Stelle, con l’Inaugurazione del Villaggio delle Quadriglie.