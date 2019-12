Eventi e Sagre in Costiera Amalfitana: ecco cosa fare il 14 e 15 dicembre

Open Day al Marini – Gioia – Amalfi

Sarà un Open Day pieno di sorprese quello in programma domani, sabato 14 dicembre e sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, all’Istituto “Marini-Gioia”. Protagoniste saranno le sedi di Amalfi e di Minori, che apriranno le porte agli studenti delle scuole medie ed alle loro famiglie, per far conoscere da vicino la sua offerta formativa. E ad accompagnare la visita alle strutture scolastiche ci saranno una serie di rappresentazioni artistiche con almeno cinquanta alunni impegnati a declamare brani storici o mettere in scena pieces tratte dai grandi classici della letteratura. Il tradizionale appuntamento anche quest’anno si arricchisce della diretta partecipazione di studenti e docenti. Il tutto in attesa dalla performance del Maestro Jorit artista della street art tra i più noti dell’arte contemporanea. Il personale di segreteria sarà a disposizione delle famiglie per la compilazione delle domande d’iscrizione durante le giornate di Open day e inoltre, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:00 (il martedì e il giovedì anche dalle 14:15 alle 16:15), fino al 31 gennaio 2020, termine ultimo per le iscrizioni.