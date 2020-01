Eventi e sagre in Campania: gli appuntamenti del 25 e 26 gennaio

Ultimo fine settimana di gennaio da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno per tutto il mese di gennaio.

Anche questi giorni del 25 e 26 gennaio è possibile divertirsi in vari paesi della Costiera Amalfitana e in Campania.

Partiamo dagli appuntamenti in Costiera Amalfitana:

“Non ti pago”- Amalfi

Ancora teatro e divertimento ad Amalfi con la commedia “Non ti pago” di Eduardo De Filippo che sarà messa in scena dal Gruppo Filodrammatico “Tommaso d’Amalfi”.

La commedia in tre atti del grande De Filippo sarà portata sul palco del Centro di Solidarietà “Mons.E. Marini” di Amalfi il 25 ed il 26 gennaio, ed il 1 ed il 2 febbraio, sempre alle ore 17.30. Il costo del biglietto è di 5 euro. Per info e prevendita è possibile contattare il numero 3382777425.

Giornata ecologica – Tramonti

Torna la giornata ecologica a Tramonti grazie all’iniziativa creata dalla Pro Loco “Tiamo Tramonti” che porterà decine di volontari a ripulire le strade del polmone verde della Costiera Amalfitana. Come si intuisce dal nome una sorta di dichiarazione d’amore la propria terra. Un luogo incantevole ma delicato che deve essere protetto e tutelato. Dopo il successo delle due giornate, che si sono svolte nei mesi di Ottobre e Novembre a Capitignano e Polvica, a quasi un mese di distanza i volontari e non solo faranno tappa nella zona del cimitero comunale.

“La Corrida” – Maiori

Appuntamento con il divertimento domenica 26 gennaio a Maiori alla tensostruttura del porto turistico a partire dalle 19.00 con “La Corrida”. L’evento vuole riprendere il famoso programma “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, fortunatissimo programma degli anni ’70 in onda tutt’ora su Rai 1 ( a breve inizierà una nuova edizione condotta da Carlo Conti). Spazio allora a cantanti e ballerini, o presunti tali, e a chiunque creda di avere una qualità degna di nota. A giudicarli sarà il pubblico che applaudirà se la performance è di suo gradimento, o “suonerà” attrezzi rumorosi se l’esibizione non è stata di gradimento.Il pubblico dovrà infatti munirsi di attrezzi rumorosi come pentole, coperchi, campanacci, tamburi, fischietti etc… A condurre la serata Alfonso Carrano, il Fiorello della Costa d’Amalfi, mentre le musiche e la regia sono affidate a Gaetano Civale. Presenti alla serata, direttamente da Rio de Janeiro anche “Las Amaezonas”. Il costo del biglietto per partecipare a “La Corrida” è di 5 euro e sarà acquistabile al botteghino della Tensostruttura delle ore 18.30.

Vediamo ora gli altri eventi in Campania:

“Domeniche in Dimora”

domenica 26 gennaio l’iniziativa “Domeniche in Dimora”, ideata e realizzata da Scabec Spa / Regione Campania in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane nell’ambito di campania artecard. Quattro appuntamenti per quattro domeniche, durante i quali guide esperte e i proprietari delle dimore ti porteranno alla scoperta di ville, palazzi e monumenti delle cinque province campane: Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno. Sarà un viaggio nella storia della Campania, dalle famiglie aristocratiche ai suoi piccoli borghi, dalle ville fino ad alcuni monumenti tra i quali il centro storico di Sant’Agata dei Goti, il centro storico di Napoli e il centro storico di Capua e Teggiano. L’iniziativa Dimore Storiche 2020 si snoderà lungo tutto l’inverno fino al cuore della primavera, ogni ultima domenica del mese da Gennaio ad Aprile 2020. Si inaugural’iniziativa, ideata e realizzata da Scabec Spa / Regione Campania in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane nell’ambito di campania artecard. Quattro appuntamenti per quattro domeniche, durante i quali guide esperte e i proprietari delle dimore ti porteranno alla scoperta di ville, palazzi e monumenti delle cinque province campane:Sarà un viaggio nella storia della Campania, dalle famiglie aristocratiche ai suoi piccoli borghi, dalle ville fino ad alcuni monumenti tra i quali il centro storico di Sant’Agata dei Goti, il centro storico di Napoli e il centro storico di Capua e Teggiano. L’iniziativa Dimore Storiche 2020 si snoderà lungo tutto l’inverno fino al cuore della primavera, ogni ultima domenica del mese da Gennaio ad Aprile 2020. Qui il programma completo.

Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli – San Sebastiano al Vesuvio

Sabato 25 gennaio dalle ore 19,30 a piazza Municipio a San Sebastiano al Vesuvio si terrà la sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ nel parcheggio adiacente al santuario di San Sebastiano Martire. L’evento si svolge con il patrocinio della Caritas Parrocchiale, del Parco del Vesuvio e del Comune di San Sebastiano al Vesuvio e il ricavato andrà alla Caritas Parrocchiale per le opere sul territorio. Tanto buon cibo e canti popolari con tanti ottimi prodotti locali a base di soffritto e panini con salsicce e friarielli.

Festa della Cioccolata e non solo – Montoro (AV)

Fino a Domenica 26 Gennaio al Parco del Sole alla Frazione San Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino, ci sará la “Festa della Cioccolata e non solo…”, una manifestazione per provare un ottimo cioccolato artigianale. Principe dell’evento il cioccolato preparato da grandi maestri cioccolatieri oltre che cioccolata calda. Non mancheranno i laboratori Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini sempre in una grande tendostruttura riscaldata con i seguenti orari: Sabato dalle ore 15.00 alle 23.00 e Domenica dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 23.00.

“Carri, Cippi e Pastellessa” la Festa di Sant’Antonio Abate – Portico di Caserta (CE)

Fino al 26 gennaio si terrà a Portico di Caserta “Carri, Cippi e Pastellessa” la tradizionale festa di Festa di Sant’Antonio Abate. La festa è organizzata sempre da O Rion e Sant’Antuono e prevede anche il corteo delle battuglie, ovvero carri di Sant’Antonio, che sfileranno per le vie di Portico mostrando la loro bellezza in un’atmosfera di grande festa con tanti Bottari. La festa durerà fino alla mezzanotte di Domenica 26 Gennaio 2020. Non mancheranno a Portico altre attività come la vendita all’asta dei prodotti raccolti durante la processione del Santo o offerti dai fedeli, la degustazioni di pastellessa, i giochi tradizionali e gli immancabili fuochi pirotecnici.