Eventi e Sagre in Campania: gli appuntamenti del 21 e 22 settembre

Terzo fine settimana di settembre da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno fino al mese di settembre in tutta la Campania.

Anche questi giorni del 21 e 22 settembre è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Come sempre partiamo dagli eventi della Costiera Amalfitana:

Festival della Tradizione – Praiano

Sabato 21 settembre ultimo appuntamento a Praiano con il Festival della Tradizione, per l’occasione si esibiranno gli Ars Nova Napoli. Il gruppo nasce nel 2009 tra le strade del centro storico di Napoli come gruppo di musica popolare del sud Italia. Col tempo il gruppo si fa conoscere e delinea la sua formazione in quella attuale di sei elementi, formata da i suoi primi fondatori Marcello Squillante (fisarmonica), Antonino Anastasia (tamburi a cornice), Vincenzo Racioppi (mandolino e charango) e , aggiuntisi successivamente, Michelangelo Nusco (violino), Bruno Belardi (contrabbasso) e Gianluca Fusco (voce e chitarra), il quale sostituisce il precedente cantante Joy Napolitano, voce del gruppo fino al 2014.

Puliamo il Mondo 2019: Tramonti

Sabato 21 Settembre 2019 si terrà nel Comune di Tramonti l’edizione 2019 di Puliamo il Mondo. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine. Pro Loco Tramonti in collaborazione con il Comune di Tramonti invitano tutte le associazioni del territorio a partecipare all’iniziativa a tutela dell’ambiente e a difesa del paese. Qui il programma completo.

Stelle e musica dell’equinozio autunnale – Agerola

Si terrà domenica 22 settembre la seconda edizione di “Stelle e musica dell’equinozio autunnale” ad Agerola. L’evento si terrà presso l’Osservatorio Astronomico Salvatore di Giacomo ad Agerola, proprio in concomitanza con l’equinozio d’autunno.Nel corso dell’evento sarà possibile assistere a video-proiezioni a tema e simulazioni dei movimenti delle stelle. Si potrà partecipare alle osservazioni ai telescopi da campo dell’incredibile pianeta Saturno con i suoi affascinanti anelli, del gigante Giove al tramonto e degli spettacolari ammassi stellari della Via lattea.

Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana – Salerno

Sarà l’Orchesta Italiana con Renzo Arbore a chiudere i festeggiamenti in onore di San Matteo a Salerno il 21 settembre in piazza della Concordia. L’appuntamento rientra in Camera in Tour, la rassegna organizzata dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere, con arte e spettacoli, il territorio provinciale ed il turismo.“Concludiamo il nostro programma – afferma il Presidente della Camera di Commercio Andrea Prete – a Salerno nel giorno dedicato al Santo Patrono. Una grande festa di musica, allegria, comunità che coinvolgerà i concittadini ed i tanti turisti che hanno seguito gli spettacoli accogliendo nelle varie tappe il nostro invito. Con Camera in Tour abbiamo portato l’arte in location meravigliose come Paestum e Villa Matarazzo e turistiche come Palinuro e Minori contribuendo a rendere più interessante il soggiorno”.

Giornate Europee del Patrimonio – Provincia di Salerno

Questo fine settimana tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019), con tema “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”. Per sabato 21 e domenica 22 settembre tornano sono previste visite guidate, iniziative speciali e aperture di luoghi normalmente chiusi al pubblico saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura. Anche a Salerno gli istituti museali statali osserveranno gli orari di apertura ordinari, con i consueti costi per le aperture diurne di sabato 21 e di domenica 22 settembre. L’apertura straordinaria serale di sabato 21 settembre sarà di 3 ore, con biglietto di ingresso, al costo simbolico di 1 euro. A Salerno la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, ha organizzato con la partecipazione di Province, Comuni, Diocesi, Enti e Associazioni del territorio le seguenti aperture straordinarie a Salerno. Qui l’elenco dei siti aperti

Giornate Europee del Patrimonio – Ercolano

Sabato 21 e domenica 22 settembre si celebrano in tutta Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio. L’edizione 2019 ha come tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento” e prevede visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie in vari musei d’Italia e anche al Parco di Ercolano. Il Parco Archeologico di Ercolano si prepara all’evento internazionale delle Giornate Europee del Patrimonio con l’apertura diurna con i costi di accesso ordinari e la straordinaria apertura serale a 1 €: I Venerdì di Ercolano – Speciale #gep201

Pizza Village – Napoli

Fino al 22 settembre il lungomare di Napoli ospiterà il Pizza Village 2019. Ci saranno oltre 45-50 famose pizzerie che proporranno le loro ottime pizze preparate al momento. Un grande imponente villaggio mozzafiato di 30.000 mq animato dalla presenza di centinaia di pizzaioli top player provenienti da tutto il mondo e pronti a sfornare oltre 100.000 pizze in 10 giorni. Non solo eventi live ma anche mostre, conferenze e seminari, animazione, intrattenimento e laboratori didattici per adulti e per i più piccoli.

Piazze della Lumaca – Piana di Monte Verna (CE)

Sabato 21 e Domenica 22 settembre si terrà la VII Edizione di Piazze della Lumaca a Piana di Monte Verna. La sagra avrà come protagoniste le lumache raccolte nell’allevamento a ciclo naturale completo Parco Coclè, di Piana di Monte Verna. Non mancheranno piatti come antipasti di Bruschette con Lumache e Pomodoro, Lumache Fritte, Assaggi di Rigatella, Helix e Cipolla, la tradizionale Zuppa di Lumache in rosso e un’altra grande novità: la Pizza con le Lumache.

Sagra dei Funghi – Cusano Mutri (BN)

Ritorna la Sagra dei Funghi a Cusano Mutri che quest’anno durerà ben 17 giorni, dal 20 Settembre al 6 Ottobre. Tanta buona enogastronomia a base di funghi locali a Cusano Mutri e tanti punti di vendita di buone specialità ma anche tre venerdì musicali con ospiti eccezionali. Si inizia venerdì 20 Settembre con il concerto di “Luchè” e poi venerdì 27 settembre sul palco della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri salirà “Franco Ricciardi”. I concerti si chiuderanno venerdì 4 ottobre con “Angelo Famao”.