Eventi e sagre in Campania: gli appuntamenti del 20 e 21 luglio

Terzo fine settimana di luglio da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno fino al mese di settembre in tutta la Campania.

Anche questi giorni del 20 e 21 luglio è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Vediamo insieme tutti gli eventi e sagre della Campania partendo dalla Costiera Amalfitana:

“Gusto Italiano” – Maiori

A Maiori, fink al 21 luglio c’è “Gusto Italiano”, la manifestazione organizzata dalla Claai di Salerno, presieduta da Gianfranco Ferrigno, in collaborazione con il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e Tanagro Legno Idea, dedicata alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Per 4 giorni la cittadina della Costiera amalfitana sarà la capitale incontrastata del gusto. A mettere in mostra i propri prodotti, oltre alla Campania, ci sono la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Puglia. Sul lungomare di Maiori si potranno gustare infatti specialità di nduja calabrese, dolci siciliani, taralli e altre leccornie pugliesi, salumi e formaggi della Basilicata, liquirizia calabrese, formaggi, latticini, salumi, marmellate, preparati sott’olio, olio biologico ed aromatizzato delle colline del Tanagro.

Festa “Bianco” all’Hotel Caruso – Ravello

Il prossimo 21 luglio il Belmond Hotel Caruso ha organizzato la festa “BIANCO” (acronimo di Be Italian e cheer on) che promette di offrire il meglio dell’ospitalità cinque stelle lusso con una “festa” italiana da gustare con un bicchiere di Krug in una mano e le prelibatezze create dallo chef Mimmo di Raffaele, Executive Chef dell’Hotel, dall’altra. La festa si terrà a bordo di una delle piscine a sfioro più famose del mondo. Il prezzo é di 150,00 € a persona bevande incluse. Dress code: Bianco PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Ravello Festival – Ravello

La sezione ‘Orchestra Italia’ della 67esima edizione del Ravello Festival ospita un’altra formazione proveniente da un’istituzione lirico-sinfonico italiana produttrice di musica e cultura: il Teatro Carlo Felice di Genova. Domenica 21 luglio alle 20.00,infatti, l’Orchestra del Carlo Felice si trasferisce a Ravello per calcare il palco del Belvedere di Villa Rufolo guidata dall’abile bacchetta di Wayne Marshall. Il maestro inglese propone un programma con in testa il Concerto dell’albatro per voce recitante, capolavoro di Giorgio Federico Ghedini. La voce che narrerà l’incontro con l’albatro del Moby Dick di Hermann Melville sarà quella di Luca Bizzarri, attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo di successo, genovese e genoano applaudito tanto al cinema che in televisione al suo debutto nella Città della Musica. A completare il programma i cinque pezzi infantili per pianoforte a quattro mani ispirati alle antiche fiabe di Charles Perrault. Per info 089 858 422 – boxoffice@ravellofestival.com.

Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini a Teano – Caserta

Fino al 21 luglio 2019 a Teano, nella frazione Furnolo, si terrà la Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini. La sagra é organizzata dai volontari del Comitato Festeggiamenti Madonna dell’Assunta di Furnolo in collaborazione con la Pro loco Teano e Borghi. Sará possibile assaggiare gnocchi freschissimi preparati a mano e conditi ai funghi porcini, o al ragù, al cinghiale o alla salsiccia. Tra gli stand ci saranno anche panini con prodotti freschi e genuini e tante altre prelibatezze e la sera ci sarà tanta musica e balli. Per la festa è previsto un ampio parcheggio gratuito.

Festa Popolare della Tammorra a Sessa Aurunca – Caserta

Il 20 e 21 Luglio a Sessa Aurunca in provincia di Caserta si svolgerà la III^ Edizione della Festa Popolare della Tammorra, un evento molto atteso dagli appassionati e non del genere popolare. Gli stand gastronomici saranno allestiti nel centro storico e proporranno specialità del territorio. Ci saranno artisti di strada e gruppi itineranti che suoneranno in ogni angolo della città. Un evento organizzato dall’associazione “Etnia Popolare” con il patrocinio del comune di Sessa Aurunca.

Colonia Beerfest festival della birra artigianale – Benevento

Colonia Beerfest è il festival della birra artigianale che si svolge a Benevento fino al 21 luglio. Organizzata dallo staff dell’AlterEgo Beer&Food di Benevento, in collaborazione con la Cooperativa Bartololongo il Colonia Beerfest ha un’organizzazione professionale che ha come protagonista la Birra e la valorizzazione di eccellenze del nostro territorio. Colonia Beerfest prevede, oltre alla parte gastronomica e ludica, anche una serie di approfondimenti tematici con esperti del settore. La festa si terrà nella Colonia Elioterapica, tra il verde e le aree attrezzata nel Rione Ferrovia di Benevento.

Sagra delle Lagane e Ceci a Rufoli – Salerno

Fino a mrtedì 23 Luglio 2019 nei pomeriggi si terrà la 29^ edizione della sagra “Lagane e Ceci” a Rufoli un quartiere sulle colline di Salerno. La sagra è organizzata dall’Associazione “San Michele” e la Parrocchia San Michele Arcangelo di Rufoli e Sant’Angelo. Non mancheranno molti appuntamenti ed attrattive per visitatori di tutte le etá: quest’anno anche un’area dedicata ai bambini con animazione e spettacoli Non mancheranno forni a cielo aperto per produrre tante tipologie di pane e dolci.