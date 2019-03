Eventi e Sagre in Campania: ecco cosa fare il 9 e il 10 marzo

Ancora divertimento con il Carnevale questo secondo fine settimana di marzo in Costiera Amalfitana, a Maiori. Oltre alle sfilate del Carnevale anche questo fine settimana sono tantissimi gli eventi che promuovono anche le bellezze e le prelibatezze del nostro territorio.

Anche questo fine settimana del 9 e 10 marzo è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane e gustare, allo stesso tempo, ottimo cibo accompagnato da un bel bicchiere di vino.

Vediamo allora i maggiori eventi di questo fine settimana in Campania:

Gran Carnevale di Maiori (Sa)

Nella cittadina della Costiera Amalfitana continua fino a domenica 10 marzo il Carnevale. Due gli appuntamenti di questo fine settimana: questa sera alle 20.00 all’Auditorium “L’Incontro” – Lo Zecchino dei Bimbi a cura dell’Associazione “Gruppo Teatrale e Filodrammatica Maiorese”. Ingresso Gratuito. Domenica 10 marzo invece alle ore 11.30 da Via Nuova Chiunzi – Sfilata Carri Allegorici e Balli di Gruppo, alle 12.00 sul Lungomare Capone Esibizione Parapendio a cura del Club Paragliders Amalfi Coast; alle 15.30 da incrocio via Nuova Chiunzi al Porto Turistico Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Ballo e alle 20.00 al Porto Turistico – Premiazione Vincitori del 46esimo Gran Carnevale di Maiori.

Di Food In Tour (Sa)

Domenica 10 marzo torna l’appuntamento con Di Food in Tour, il progetto di promozione e valorizzazione turistico-culturale della provincia di Salerno che farà tappa a Giffoni Sei Casali. La giornata passerà tra visite ai principali monumenti della città e tanti ottimi prodotti tipici del territorio da degustare. Prenotazioni info@difoodintour.it o www.difoodintour.it

A Fest du Puorc a Puglianello (BN)

Fino a domenica 10 febbraio a Puglianello, in provincia di Benevento, ci sarà “a Festa d’o Puorc”, una manifestazione (giunta alla 15° edizione), che vuole ricordare e valorizzare le antiche tradizioni sannite ed in particolare l’uccisione del maiale. Gli stand gastronomici saranno allestiti all’interno di una tensostruttura riscaldata dove si svolgeranno anche spettacoli musicali, balli di gruppo e musica popolare. La domenica ci sarà anche ci sarà il Corteo Storico con Sbandieratori di Sessa Aurunca.

Giornata dell’Ortice di Molinara (BN)

Domenica 10 marzo a Molinara, in provincia di Benevento si terrà la Giornata dell’Ortice. L’evento ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione dell’olio extravergine locale,un ottimo prodotto di alta qualità dalle proprietà organolettiche uniche. La Giornata dell’Ortice di Molinara prevede una giornata tematica che ruota attorno all’olivicoltura, che prenderà il via alle ore 15,00 con una visita degli oliveti panoramici del paese a cui seguirà la visita ai frantoi locali. Alle 18,30, nel Palazzo Ionni, ci sarà il convegno “Problematiche della coltivazione dell’olivo: nuove tecniche di coltivazione e difesa dalle malattie”, a cui parteciperanno numerosi esperti del settore. Alle ore 20,30 vi saranno assaggi guidati dell’olio extravergine “ortice” locale con abbinamento a prodotti della tradizione, per una riscoperta del cibo e delle eccellenze del territorio.

Sagra delle Tomacelle a Teora con il volo dello squacqualacchione infuocato (AV)

Spostata a causa del maltempo, la sagra si terrà oggi, sabato 9 febbraio. La Tommacella è simile a polpette fatta con carne e frattaglie di maiale, rafano un erba essenziale dal sapore della senape e tanto formaggio grattugiato. A Teora si troverà sia alla griglia che bollite con patate e peperoni e ottimo vino locale. La festa inizia dalle ore 17.00 con l’accensione dei falò, e l’apertura degli stand gastronomici e proseguirà per tutta la serata con spettacoli, gruppi musicali e volo finale dello squacqualacchion infuocato.

Festa del Cioccolato Artigianale a Pozzuoli (NA)

Fino a domenica 10 Febbraio nella grande Piazza della Repubblica di Pozzuoli ci sarà la prima grande Festa del cioccolato artigianale. Organizzata dall’Associazione Arti Mestieri Tradizioni Folclore e dall’Associazione Nazionale Cioccolatieri la Festa del Cioccolato apre alle ore 10:00 e si chiuderà a tarda sera (24:00). Tanti Maestri Cioccolatieri verranno da tutta Italia e saranno nella grande piazza di Pozzuoli con i loro gustosi prodotti che verranno preparati seguendo antiche ricette per soddisfare i numerosi golosi che interverranno.