Eventi e Sagre in Campania: ecco cosa fare il 6 ed il 7 luglio

Terzo fine settimana d’estate da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno fino al mese di settembre in tutta la Campania.

Il primo fine settimana settimana del mese di luglio, per quanto riguarda gli eventi, promette molto bene. Anche questi giorni del 6 e 7 luglio è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Vediamo insieme tutti gli eventi e sagre della Campania partendo dalla Costiera Amalfitana:

Ravello Festival – Ravello La lunga estate in musica del Ravello Festival, dopo l’inaugurazione della scorsa domenica nel segno di Wagner e Martucci prosegue con il primo appuntamento dedicato alla grande tradizione strumentale settecentesca con i “concerti a molti stromenti” di Antonio Vivaldi. Domenica 7 luglio alle ore 21.30 a salire sul podio del Belvedere di Villa Rufolo, l’Accademia barocca di Santa Cecilia diretta da Federico Maria Sardelli.

Notte Bianca e Mod’Arte – Sorrento

A partire da sabato 6 luglio torna a Sorrento “Notte d’Arte”, il fitto cartellone di appuntamenti che animerà chiese, musei, piazze ed altri spazi pubblici. Saranno oltre 30 gli eventi dislocati in 20 location per un’iniziativa promossa dall’assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, il Museo Correale di Terranova e numerose associazioni culturali del territorio. L’indomani, 7 luglio, sarà la volta di Mod’Arte, il vernissage di moda e spettacolo, organizzato da Gar Eventi di Gianna Azzaro in collaborazione con il Museo Correale, che vedrà sfilare l’haute couture presentata da Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi per un’iniziativa il cui ricavato contribuirà al restauro delle opere del Museo Correale.

Premio Charlot – Salerno

Prenderà il via la XXXI edizione del Premio Charlot che quest’anno intende quest’anno sottolineare le realtà artistiche della nostra Regione. Si parte il 7 Luglio alle ore 21.00 con lo spettacolo di Gino Rivieccio “Cavalli di ritorno”, inserito all’interno del Sea Sun, organizzata dall’Autorità portuale, per poi proseguire dal 8 al 15 Luglio con l’omaggio a Charlie Chaplin, con una serie di docufilm realizzati in collaborazione con il festival di Tulipani di Seta Nera e con la proposta di cinema oggi, quali: LE INVISIBILI – LA DONNA ELETTRICA – IL VIAGGIO DI YAO – GLORIA BELL. Tutti i film e i docufilm saranno proiettati tutte le sere alle ore 20.

Pintecagnano Beer Festival a Pontecagnano – Salerno

Il Pintecagnano Beer Festival si svolgerà fino al 7 luglio 2019 a Pontecagnano nella zona di Via Toscana Isola Pedonale. Al Pintecagnano Beer Festival tanta ottima Birra ma anche del buon cibo di strada e poi tanta musica ogni sera e spettacoli e Artisti di strada. Non mancheranno Area Kids e Mercatini per passare delle belle serate all’area aperta con buon cibo e buona birra. Musica Sabato 6 luglio con il bravissimo Marcello Coleman tra Roots e suoni del mondo e un’anima black mentre domenica 7 la grande musica dei musica del Sud Sound System Official.

Sera Passaie a Forino – Avellino

Fino al 7 luglioa Forino ci sarà la XIV edizione di Sera Passaie con spettacoli, musica, esposizioni di artigiani, pittori, scultori, prodotti tipici e gastronomia irpina accompagnata da vini di eccellenza, street food e le migliori birre artigianali. Sabato 6 luglio spettacolo a partire dalle 20.00 con Giufa’, Ricomincio da due, Ss91, Dj An Rì, Deepp – Reggae & Dancehall Selection, e poi circo di strada con Mr. Fiorentino e Mago Russel. Gran finale domenica 7 luglio 2019, dalle ore 20:30 con Compagnia Aria Corte, Green River Band, Cenere e Lapilli e sempre il circo di strada con The Swing Juggler Show e Ipnotyc Fire.

Sagra degli Antichi Sapori a Pignataro Maggiore – Caserta

Fino a lunedì 8 luglio a Pignataro Maggiore in provincia di Caserta, in località borgo di Partignano si terrà la Sagra degli Antichi Sapori di Pignataro. Un evento di beneficenza organizzato dall’Associazione “Insieme per l’Unità dei Popoli ONLUS”. Alla “Sagra degli Antichi Sapori” ci saranno tanti stand per gustare le antiche pietanze di Pignataro come pettole e fagioli, lo stufato di annutolo, il soffritto, la trippa, la salsiccia al finocchietto selvatico, gli “arrosticini” di pecora, il dolce tipico locale chiamato guanti, la Pizza Figliata e tante altre specialità. Ogni sera intrattenimento musicale.

Pizza Expo Caserta 2019 – Caserta

Nel centro di Caserta fino al 7 luglio 2019 ai giardini del Parco Maria Carolina si terrà Pizza Expo Caserta. Una bella e prestigiosa festa con tanti stand di oltre 10 tra le migliori pizzerie della Campania e tanti artisti che, ogni sera si esibiranno nel grande parco cittadino. Al Pizza Expo Caserta una dozzina tra le migliori pizzerie italiane. Ogni sara musica con concerti liberi: si paga solo l’accesso all’area dei giardini di 2 euro + prevendita e le consumazioni. Il 6 luglio “Federico Salvatore” e 7 luglio: “Enzo Avitabile e i Bottari”