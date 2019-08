Eventi e Sagre in Campania: ecco cosa fare il 3 ed il 4 agosto

Primo fine settimana di agosto da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno fino al mese di settembre in tutta la Campania.

Anche questi giorni del 3 e 4 agosto è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Vediamo insieme tutti gli eventi e sagre della Campania partendo dalla Costiera Amalfitana:

Fiordilatte Fiordifesta – Agerola

Torna puntuale come ogni anno ad Agerola la Fiordifesta, la festa interamente dedicata al Fiordilatte. L’evento, organizzato dall’Associazione Sant’Antonio Abate, si svolgerà nelle frazioni di Pianillo, Bomerano e San Lazzaro di Agerola. Saranno tre intense giornate di Fiordifesta, dal 3 al 5 agosto, dove sarà possibile degustare il prodotto agerolese più conosciuto al mondo in diverse declinazioni grazie al ricco e variegato menù pensato e preparato per l’occasione. Per le strade di Agerola ci saranno diversi punti di ristoro, dove gli ospiti della manifestazione potranno degustare e apprezzare i prodotti artigianali tipici. Non solo fiordilatte ma anche gustosi salumi, le deliziose caciotte, ricotte, scamorze e il pregiato Provolone del Monaco DOP. Immancabile per chiudere la manifestazione il concerto del 5 agosto: quest’anno l’ospite d’onore sarà Franco Ricciardi. Per ulteriori info e menù cliccare qui

Festa della Sfogliatella Santarosa – Conca dei Marini

Ritorna a Conca dei Marini la Festa della Sfogliatella Santarosa, appuntamento fisso della programmazione estiva del noto borgo marinaro della Costiera Amalfitana. Dopo la prima giornata di ieri, anche oggi si festeggia a Conca il dolce che, secondo la tradizione, ebbe i natali nel XVIII secolo proprio nel Monastero di Santa Rosa a Conca dei Marini.La Festa della Sfogliatella di Conca dei Marini è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco con il patrocinio della Regione Campania della Scabec. Quest’anno la manifestazione, pur mantenendo come protagonista indiscussa la sfogliatella, si aprirà al cibo di strada e ospiterà diverse apecar Piaggio, vere e proprie cucine su tre ruote. La sfogliatella Santarosa, regina dell’evento, verrà presentata dal maestro pasticciere Sal De Riso.

Luminaria di San Domenico – Praiano

E’ iniziata il 30 luglio a Praiano l’edizione 2019 della Luminaria di San Domenico. L’evento, partito con “La Lunga Notte della Luminaria” ha riscosso subito un grande successo. Tema della prima serata è stata “LA NATURA” e si è svolta lungo il percorso, che da piazza Costantinopoli conduce a piazza Municipio, passando per piazza San Luca e piazza Antico Seggio. Dal 1 al 3 agosto sarà la volta della tradizionale accensione dei lumini intorno al decoro del pavimento maiolicato di piazza San Gennaro, con spettacoli di fuoco, fiamme e proiezioni architetturali con la tecnica del videomapping. Il giorno 4 agosto, Festa di San Domenico, si terrà il Concerto all’Alba sul cortile antistante il Convento.

Per il gran finale, invece, la tradizione musicale incontrerà l’innovazione con un grande spettacolo di musica dal vivo, a cura della straordinaria Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal M° Gaetano Russo e Concerto Piromusicale della Pirotecnica Nazionale.

Festa del Bruschettone e della Scamorza coi funghi porcini – Castiglione del Genovesi (Sa)

Fino a lunedì 5 agosto torna a Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, la Festa del Bruschettone e della scamorza coi funghi porcini. La Festa, che ha raggiunto la sua terza edizione, è stata ideata dai giovani dell’Associazione Culturale Balliamo Sul Monte, nata nel 2016 con l’obiettivo di valorizzare il territorio e l’enogastronomia locale, che prome, come ogni anni, gusto, tradizione e musica.Gli ingredienti sono i prodotti tipici dei Monti Picentini, come i funghi porcini, aria fresca e tanto divertimento. Il menù prevede i bruschettoni (per tutti i gusti) e le specialità (scamorza ai porcini e caciocavallo impiccato). Novità di quest’anno il tegamino con pane cotto. L’intrattenimento è per tutte le età.

Freselle al Chiaro di Luna ad Eboli (SA)

Si terrà nei giorni di Domenica 4 Agosto e lunedì 5 Agosto a cura dell’Associazione Marnatilla e con con il patrocinio del Comune di Eboli la quinta edizione di “Freselle al Chiaro di Luna”. La festa si terrà nella Basilica di San Pietro alli Marmi, convento dei Frati Cappuccini nel Centro Antico di Eboli. La festa si impronta sulla ottima “fresella” ebolitana che è da sempre la protagonista delle estati sulla costa e che sarà accompagnata da prodotti di eccellenza del territorio, con tanto ottimo vino e birra. La parte musicale presenta due serate da non perdere: Domenica 4 agosto ci sarà la Compagnia dei Cantori Popolari e poi Lunedì 5 agosto la Tammorrasìa Musica Popolare.

Fiano Love Fest – Lapio (AV)

Fino al 4 agosto a Lapio in Irpinia si terrà Fiano Love Fest una grande festa con tanto buon vino, musica, arte, eno-gastronomia e cultura. Organizzata dalla Pro Loco Lapiana Fiano Love Fest si terrà nel caratteristico borgo di Lapio dove troveremo tutti i prodotti tipici del luogo, tra cui il premiato olio Ravece D.O.P e il miele di Lapio, il vino Fiano di Avellino e lo straordinario il Taurasi rosso. Durate il Fiano Love Fest si potranno effettuare visite guidate straordinarie nelle cantine, nel centro storico, partecipare alle degustazioni guidate con slow food ed ascoltare tanta buona musica dal vivo. Per maggiori informazioni.