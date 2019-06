Eventi e Sagre in Campania: ecco cosa fare il 29 ed il 30 giugno

Secondo fine settimana d’estate da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno fino al mese di settembre in tutta la Campania.

L’ultima settimana del mese di giugno, per quanto riguarda gli eventi, promette molto bene. Anche questi giorni del 29 e del 30 giugno è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Vediamo insieme tutti gli eventi e sagre della Campania partendo dalla Costiera Amalfitana:

Ravello Festival – Ravello

Si aprirá domenica 30 giugno alle 20.00 nel segno di Wagner e Martucci la 67esima edizione del Ravello Festival. A salire sul podio del Belvedere di Villa Rufolo, Juraj Valčuha, direttore musicale dell’Orchestra del Teatro di San Carlo che dirigerà il Notturno sinfonico (1901) del compositore campano assieme al I atto de Die Walküre di Wagner. Le voci soliste saranno quelle del tenore americano Robert Dean Smith (Siegmund), del soprano finlandese Camilla Nylund (Sieglinde) e del basso faroese Rúni Brattaberg (Hunding). Qui il programma della prima serata.

Atrani Jazz – Atrani

Sarà la splendida piazzetta Umberto I ad Atrani a fare da location alla serata “Jazz” che si svolgerà domenica 30 giugno a partire dalle 21.00. Ad accompagnare cittadini e turisti in un viaggio nella musica nata a New Orleans, in Louisiana sarà la voce di Lucy Kiely accompagnata al sassofono da Gianni Fusco. Nata e cresciuta a Sidney, Lucy Kiely si è approcciata al mondo del canto sin da bambina prendendo lezioni di canto da alcuni dei migliori cantanti jazz australiani.

Premio Sinfonie d’Autore – Maiori

Torna domenica 30 giugno alle 21.00 all’anfiteatro del porto turistico di Maiori l’appuntamento con il Premio Sinfonie d’Autore. L’evento, che ha raggiunto la sua IX edizione, è promosso dall’Associazione Culturale Lune Crescenti con la direzione artistica di Luana Ferraioli. Tra gli artisti presenti il musicista Antonio Onorato, note le sue collaborazioni con Pino Daniele, l’eclettica Cristina Donadio ai più conosciuta sotto le vesti di Scianel in Gomorra e il regista Fabio Massa con il quale ha collaborato in Effetto Domino, Claudia Megrè finalista The Voice, presenterà il suo nuovo singolo in anteprima Nazionale, l’attrice prodigio Ludovica Nasti rivelazione partenopea della fortunata serie Rai “L’Amica Geniale” e il pluripremiato Patrizio Oliva, orgoglio Italiano nel Mondo, testimonial Universiadi 2019.

Festival Organistico – Tramonti

Si aprirà domenica 30 Giugno a partire dalle ore 19 l’ottava edizione del Festival Organistico presso la chiesa di San Giovanni Battista di Campinola di Tramonti in Costa d’Amalfi con l’organo “Carlo Rossi” del 1729. Ad inaugurare la manifestazione il maestro Vincenzo Florio che interpreterà musiche di Girolamo Frescobaldi, Bernardo Pasquini, Domenico Cimarosa, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Baldassare Galuppi, Claude Balbastre ed inoltre Sant’Alfonso e Riz Ortolani.

Teatri in Blu – Cetara

Si parte il 30 giugno, con ben due appuntamenti: alle 17.30, a Largo Marina, l’artista pugliese Ippolito Chiarello proporrà il suo “Barbonaggio teatrale”, in una sorta di spettacolo “a pezzi”, per ciascuno dei quali è stabilito un prezzo sul listino, che sarà distribuito al pubblico di passaggio. Lo spettatore sceglierà il pezzo che vuole ascoltare, pagandolo, e l’artista si esibisce, cercando anche di spiegare il senso forte di questa esperienza. A seguire, alle 21.30, in Piazzetta Torre (ingresso libero con uscita “a cappello”), Principio Attivo Teatro presenta al pubblico di tutte le età, il suo “Storia di un uomo e della sua ombra”, che in maniera semplice e diretta descrive i conflitti tra gli essere umani, tra il bianco e il nero, tra il buono e il cattivo, tra un uomo e la sua ombra. Lo spettacolo è un vero e proprio cartone animato, che utilizza il linguaggio del teatro fisico, delle clownerie e dei film muti.

Vediamo ora cosa fare nelle varie province della Campania

Festa della Tammorra a San Michele di Serino – Avellino

Sabato 29 giugno a San Michele di Serino la bella Festa della Tammorra per il Trofeo d’argento San Michele che giunge alla sua seconda edizione. Il programma prevede dalle 21.00 l’inizio di un percorso itinerante per le strade del paese a cura della PRO LOCO SABE MAIORIS che propone diverse specialità locali. Il tutto sarà accompagnato da musica e folklore con tante “paranze” e “gruppi di Tammorra”.

Sagra del Caciocavallo Impiccato ad Apice – Benevento

Sabato 29 giugno in Piazza della Ricostruzione ad Apice si terrà la V edizione della Sagra del Caciocavallo Impiccato. A partire dalle 20.00 sarà possibile degustare il Caciocavallo beneventano e poi assistere allo spettacolo la “Corrida apicese. Dilettanti allo sbaraglio”. Il formaggio tipico, il buon caciocavallo viene sospeso su di una griglia alimentata da una piccola brace e tagliato quando inizia a sciogliersi per il calore della brace per gli ottimi pezzi di pane abbrustolito con il buon bicchiere di vino locale.

Food and Fire a San Marzano sul Sarno – Salerno

Nel parco Urbano di San Marzano sul Sarno fino a domenica 30 giugno si terrà una nuova edizione di Food and Fire. Stand gastronomici, musica live, spettacoli piromusicali e fiumi di birra in collaborazione col birrificio Tennent’s. Tanta anche l’animazione: sabato 29 giugno grande serata con il leggendario Tony Tammaro e poi anche spazio anche per il grande rap nostrano con la sorpresa Nicola Siciliano. Poi il 30 giugno l’ultimo appuntamento con l’attesissimo spettacolo piromusicale e una serata magnifica con la comicità degli Arteteca Monica e Enzo e ”Dance Festival” a cura di Opes Danza con special guest Nicolò Noto.

Festival della Cistecca Montese a Monte di Procida (NA)

Fino a domenica 30 giugno 2019 a Monte di Procida si terrà il Festival della Cistecca la grande festa gratuita del buon panino di Monte di Procida. Alla IV edizione il Festival della Cistecca presenta tanti ottimi panini di qualità e anche del buon cibo di strada come fritture speciali, ravioli ripieni di cistecca, patatine, dolci ecc. Il menù completo degustazione che prevede il buon panino con la cistecca, la bibita a scelta tra birra, vino, coca e acqua e poi a scelta tra dolce, frutta, gelato e limoncello viene proposto al costo di 10 euro. La sera un nuovo programma gratuito artistico che prevede musica dal vivo.