Eventi e Sagre in Campania: ecco cosa fare il 18 e il 19 maggio

Siamo entrati nella terza settimana del mese di maggio e, per quanto riguarda gli eventi, anche questi giorni del 18 e del 19 maggio è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Vediamo allora i maggiori eventi di questo fine settimana in Campania partendo dalla Costiera Amalfitana:

Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale ad Amalfi

In occasione della Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale che si svolgerà sabato 18 maggio, il Rotary Club Costiera Amalfitana e l’Istituto Superiore Statale “Marini – Gioia” hanno organizzato una giornata culturale sulla Chiesa di S. Maria Maggiore e l’Oratorio di S. Filippo Neri, uno dei Beni Culturali di Amalfi da far conoscere e valorizzare. Qui il programma della giornata.

Presentazione della XIII edizione di ..incostieraamalfitana.it a Maiori

Sarà ospitata nello splendido Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo di Maiori, domenica 19 maggio, la Serata inaugurale della XIII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. L’evento si snoderà lungo le più incantevoli e suggestive location della Costa d’Amalfi (Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani, Minori, Maiori, Tramonti, Cetara), ma anche tra le città di Salerno, Cava de’ Tirreni, Nocera Superiore ed Inferiore, fino al 14 Luglio 2019.

La meglio Gioventù a Ravello

Per l’ottavo appuntamento con “La meglio gioventù” in pedana un sestetto di fiati e pianoforte formato da F. Colace all’oboe, M. Masi al flauto, G. Viviani al clarinetto, G. Cutolo al corno, G. La Pegna al fagotto e F. Di Vaio al pianoforte, allievi del Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli. Il concerto in programma sabato 18 maggio (ore 19) si terrà in una delle chiese più affascinanti di Ravello, Santa Maria a Gradillo.

Notte Europea dei Musei

Grande attesa per le aperture museali notturne previste per sabato 18 maggio in tutta Europa nell'ambito della Notte Europea dei Musei. In Campania, per l'occasione, i siti archeologici e i plessi museali saranno aperti per offrire ai visititatori la bellezza di una visita notturna sotto la luna al costo simbolico di 1 euro. In Costiera sarà aperta la Villa Romana di Minori dalle 19.30 alle 22.30. Qui l'elenco dei siti e musei aperti.

Pedalando per la Città a Salerno

Grande attesa a Salerno per domenica 19 maggio quando la città ospiterà la 27esima edizione di Pedalando per la Città. La manifestazione, organizzata dall’associazione Amici del Sacro Cuore e promossa dall’amministrazione comunale, partirá da Piazza Vittorio Veneto e ol percorso della pedalata in bicicletta, interamente chiuso al traffico, sarà di circa 12 km. Alle ore 9.00 in Piazza Ferrovia in programma il raduno dei partecipanti mentre la partenza è fissata per le ore 10.

La Festa della Zeppola a Montoro (AV)

Al Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino, si terrà la Festa della zeppola. Si potranno assaggiare le zeppole classiche, zeppole con nutella e zeppole con crema ma non mancheranno anche ottimi panini con salsiccia alla brace, la pizza cotta a legna e un buon vino locale.

Sagra del Carciofo Maddalonese a Maddaloni (CE)

Fino a domenica 19 maggio 2019 si terrà a Maddaloni, in provincia di Caserta, la 23° edizione della Sagra del Carciofo Maddalonese che si terrà la sera nella Villa Comunale Franco Imposimato di Maddaloni. Non mancheranno ricette tipiche di primi e altre portate preparate con cura con ricette a base di carciofi Maddalonesi.

Benevento in Fiore a Benevento (BN)

Il 18 e il 19 Maggio nella Villa Comunale di Benevento si terrà la terza edizione di Benevento in fiore, rassegna dedicata al giardinaggio, ai prodotti artigianali naturali e al benessere naturale. Nel corso dell’evento si potranno effettuare visite guidate gratuite alla magnifica Villa Comunale di Benevento.

Cantine aperte a Reino (BN)

Oggi, sabato 18 maggio 2019 alle ore 20:00 si terrà l’appuntamento con Cantine Aperte a Reino, in provincia di Benevento, vicino a Pietrelcina. Durante la serata si troverà ottimo vino e cibo della tradizione Reinese e del sud Italia. La degustazione di vini e prodotti tipici reinesi si terrà a Reino nel centro storico, nei pressi del Castello.